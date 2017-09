Sánchez avisa Rajoy que només resoldrà el conflicte amb «diàleg i més autogovern»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va dir ahir al president del Govern, Mariano Rajoy, que a Catalunya «hi ha una sortida per a abans i després de l'1 d'octubre, sense necessitat de trencar res», però aquesta sortida política exigeix «diàleg, reforma de la Constitució i més autogovern». Així ho va expressar el líder del PSOE en la tradicional Festa de la Rosa del PSC, a Gavà, en una intervenció en la qual va dir al cap de l'Executiu que «si fa aquest pas» i construeix una solució política comptarà amb el suport «sincer i lleial del PSOE».

Davant de centenars de militants i simpatitzants, Sánchez va voler deixar molt clar el seu reconeixement i suport explícit als alcaldes i regidors del PSC, als quals va demanar que «resisteixin» davant la campanya de «pressió i assetjament» que estan patint. «Sou el millor del partit. Resistiu en defensa de la legalitat als insults i coaccions», va afegir.

El líder del PSOE també es va dirigir als independentistes catalans, als quals va assegurar que «dividir Catalunya no és estimar-la. Com defensar la unitat d'Espanya no és confrontar territoris per guanyar eleccions» I encara que el líder del PSOE va assegurar que no és moment de retrets, sí va recriminar a Rajoy que intentés arribar la Moncloa «confrontant territoris» invalidant l'Estatut que va ser ratificat per les Corts i els ciutadans. «Va ser un error que estem pagant en termes de desafecció, no només a Catalunya, també en el conjunt d'Espanya», va afegir.

No obstant això, Sánchez va aclarir que aquest «error» no pot justificar la deriva «dels qui intenten imposar una via unilateral al marge de la legalitat, i la pròpia democràcia». I per això, el líder socialista va assegurar que la democràcia és «molt més que posar urnes: Sense cens, amb les urnes amagades i imprimint paperetes a casa. Ho qualifiquen de democràcia i no ho és».

La Festa de la Rosa, que s'ha celebrat aquest any en ple pols entre el Govern central i la Generalitat per l'organització del referèndum, també va comptar amb la intervenció del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que va fer una crida a no participar en l'1-O perquè és un «muntatge» i un «simulacre» que, a més, divideix els catalans per la «meitat».

«Només poden guanyar si enganyen molts. No s'ha d'anar així, amb nosaltres no», va clamar el primer secretari dels socialistes catalans, que en aquest context va dir als independentistes que «ja n'hi ha prou de dividir, d'enfrontar i d'enganyar».

Iceta, de la mateixa manera que Sánchez, va apel·lar al diàleg per resoldre un problema que és «polític», més enllà de l'aplicació només de la llei, «posant el comptador a zero» i «estant disposats a cedir». El primer secretari del PSC també va abocar crítiques cap al Govern del PP, que és «part del problema» de Catalunya i, ara, pretén que els jutges i els fiscals «li resolguin un problema» que s'ha d'abordar també des de la política.

El líder del PSC va recordar que el referèndum sobiranista és «il·legal», i així va replicar als independentistes que els socialistes no participaran en aquesta convocatòria perquè «precisament, som demòcrates. Que no ens acusin», va emfatitzar.

«És lògic que els jutges i els fiscals intentin evitar un referèndum il·legal, però amb això no és suficient. El 2 d'octubre tindrem el mateix problema, més els afegits per falta de diàleg i l'entestament d'alguns de saltar-se llei», va opinar. Tot i això, Iceta va reivindicar que s'ha de «preservar» la llibertat d'expressió, perquè en democràcia «valen totes les idees».

Prèviament, l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, va denunciar que la situació política a Catalunya és «intolerable» i «inadmissible», i va reclamar «propostes, alternatives i sortides» com les que plantegen segons el seu parer el PSOE i el PSC. «Que ens deixin tranquils, als alcaldes», va demanar l'alcaldessa de Gavà, en al·lusió a les pressions que denuncien els regidors socialistes per la seva negativa a col·laborar amb l'1-O.

Sánchez va criticar el PP i el cap de l'Executiu pel seu exercici d'«irresponsabilitat» i d'una «permanent censura paralitzant», però també el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, per «passar el corró sobre les persones que no pensem com ells» i crear una «fractura» a la societat catalana.