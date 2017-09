EN DIRECTE | Segona jornada de mobilitzacions

De Guindos diu a l'FT que Madrid negociarà un nou finançament si el Govern "abandona els plans d'independència"

11.44 h - Una manifestació d'estudiants talla l'Avinguda Diagonal

Estudiants de la UB de Mundet. Marxant per la llibertat des de Mundet a l'arc de triomf! @peredivorra @naciodigital @SEPC_nacional pic.twitter.com/Os4GMHeHyg — Uri Massó (@urimasso_9) September 21, 2017

11.42 h - Zoido diu que no es planteja substituir els Mossos però insta a "millorar la coordinació"

11:30 - Manifestació davant el TSJC

Seguim amb el #mambo Una publicación compartida de Jordi Serrat Cols (@comaniec) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 2:30 PDT

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat en una entrevista amb el 'Financial Times' que el govern espanyol està disposat a negociar el pacte fiscal amb la Generalitat si "abandona els plans d'independència". "Catalunya ja té molta autonomia, però podríem parlar d'una reforma del sistema de finançament i d'altres temes", ha dit De Guindos, remarcant que el 2012, quan l'aleshores president Artur Mas va reclamar el pacte fiscal, Espanya estava "enmig d'una crisi" i centrada en "evitar un rescat" però "ara la situació ha canviat". "Hi ha més marge fiscal, hi ha recuperació, i això obre noves oportunitats per la negociació", ha assegurat el ministre d'Economia. Segons De Guindos, l'1-O és una "pantomima" i en cas d'independència Catalunya patiria un "suïcidi econòmic i financer".Una manifestació d'estudiants talla des de les onze del matí el trànsit a l'Avinguda Diagonal en protesta pel dispositiu de la Guàrdia Civil al llarg del dia d'ahir i a favor del referèndum. Segons ha informat la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'acció ha començat a l'alçada del carrer González Tablas i causa afectacions en el servei del Tram, concretament a les parades de la Zona Universitària i a Maria Cristina. Com a servei alternatiu al Tram, l'empresa suggereix agafar la línia 3 de metro.El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dijous que no es planteja substituir els Mossos d'Esquadra per la policia espanyola o la Guàrdia Civil per suposada passivitat en les actuacions contra el referèndum de l'1 d'octubre. No obstant, espera que en els propers dies millori la coordinació entre cossos policials i cadascun d'ells "s'ocupi de les funcions i missions encarregades per l'autoritat judicial". A més, ha elogiat el paper dels dos cossos policials estatals, dels quals s'ha mostrat "orgullós" per haver "aguantat de manera exemplar insults i amenaces" de ciutadans durant les concentracions d'aquest dimecres., al passeig Lluís Companys, una hora abans de la mobilització convocada per les entitats a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per reclamar la llibertat de tots els càrrecs detinguts aquest dimecres en l'operatiu contra l'1-0. Les estelades s'han començat a veure al mateix temps que els agents dels Mossos d'Esquadra han començat a delimitar la zona de la protesta. Entre els manifestants, de diferents orígens i edats, regna la indignació per l'actuació del govern espanyol, i anhel de llibertat.