Arrimadas retreu a Puigdemont que hagi assumit el «discurs antisistema»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va carregar ahir contra el Govern i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui va acusar d'haver «assumit el discurs antisistema» i haver demostrat que «actualment és el més cupaire de Catalunya». «Ja no hi ha cap diferència entre un míting de Puigdemont i un d'Anna Gabriel. Tot passa per tancar les institucions, deslegitimar jutges i tribunals, passar per sobre de les lleis i defensar la desobediència. Això és l'ABC de la CUP», va enumerar la líder de Cs a Catalunya després de reunir-se amb portaveu municipals del seu partit. «De fet, l'únic que li queda a Puigdemont és intentar lluitar al carrer el que no pot aconseguir democràticament, políticament i institucionalment», va reblar.

També va voler ficar cullerada a la suposada implicació d'estudiants en el referèndum. «Deixin en pau els nostres fills; treguin l'estelada i la confrontació social de les aules», va sentenciar Arrimadas. «Això no es pot tolerar. A les escoles s'ha d'ensenyar als nens com pensar i no què pensar», va afegir, demanant a Puigdemont i Junqueras «aturar aquesta bogeria» i garantir que les escoles de Catalunya «siguin un espai lliure d'adoctrinament i separatisme». «Aquest cop la democràcia només es pot resoldre a les urnes de les eleccions», va insistir.

Sobre la dissolució de la junta electoral del referèndum, Arrimadas va ironitzar que «hem vist molts patriotes a Catalunya que són patriotes fins que li toquen el patrimoni», una mostra més –segons ella- que «mai es van creure que hi hauria un plebiscit».

«Espero que Puigdemont sigui valent, aturi aquesta bogeria i freni el xoc entre catalans per culpa de la seva irresponsabilitat», va manifestar. Pel que fa a la suspensió del Ple que s'havia de celebrar la setmana que ve a l'Ajuntament de Barcelona, Arrimadas va concloure que els partits separatistes han decidit «liquidar l'acció municipal» i va voler llançar un darrer missatge a l'alcaldessa Ada Colau. «Li demano que deixi de ser la crossa de Puigdemont i el salvavides del separatisme», va reflexionar.