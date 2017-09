Pastor apel·la a la decisió de tots els espanyols

? La presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, va assegurar que «cap ambició política ha de negar, ni pot fer-ho, al conjunt de tots els espanyols la capacitat i els instruments per decidir el nostre destí en comú». Pastor, que va clausurar a Jaén la Convenció de Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Espanya, va assegurar que «el nostre sistema democràtic se sustenta en el respecte a la legalitat i als procediments establerts, perquè l'estat de dret i l'imperi de la llei són la màxima garantia per a la protecció dels drets i llibertats i per protegir-nos de l'arbitrarietat del poder». «Davant això», va afegir, «l'incompliment de la legalitat, els maximalismes i les apel·lacions a un fàcil populisme només condueixen a la negació de l'exercici de la política i a la fractura de la convivència». Segons ella, «les normes bàsiques per a l'entesa no poden transgredir-se sense posar en greu risc els drets d'uns o d'altres». D'aquesta manera, va concloure la presidenta del Congrés, «cap ambició política ha, ni pot, negar al conjunt de tots els espanyols la capacitat i els instruments per decidir el nostre destí en comú».