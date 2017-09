La Fiscalia de Catalunya ordena als Mossos que identifiquin els responsables de col·legis de l´1-O

El Fiscal Superior de Catalunya, José Maria Romero de Tejada, ha ordenat aquest dilluns als Mossos d´Esquadra que identifiquin els responsables dels centres designats com a col·legis electorals de l´1-O amb la finalitat de "prendre´ls declaració com a testimoni, perquè facin entrega de la documentació de que disposin" en relació a l´1-O, i per "advertir-los de la seva obligació de no cedir els centres" per a l´organització del referèndum.

Els adverteix també que "si lliuren les claus o els codis de seguretat dels locals a qualsevol persona privada o pública, inclosa l´administració educativa, podrà ser considerat un acte de col·laboració en els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics". També els insta a denunciar "qualsevol tipus d´amenaça, coacció o pressió".

Romero de Tejada justifica aquestes actuacions en base a l´ordre del Fiscal General de l´Estat del 13 de setembre perquè iniciés actuacions per aturar el referèndum de l´1-O, i també pel fet que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat a Twitter l´enllaç on els ciutadans poden consultar el seu col·legi electoral al web onvotar.garantiespelreferèndum.com.

La Fiscalia recorda que molts dels locals seleccionats com a col·legis electorals són centres d´ensenyament, i assegura que el departament d´Ensenyament de la Generalitat "ha contactat amb la direcció dels centres per demanar-los que introdueixin les claus i la contrasenya de l´alarma de seguretat de l´edifici dins d´un sobre i el dipositin a les oficines dels Serveis Territorials el divendres 29 de setembre, dos dies abans de l´1-O, a canvi d´un rebut.

Per aquest motiu ordena els Mossos d´Esquadra que "com a Policia Judicial" es "personin al centre educatiu o centre administratiu designat com a col·legi electoral per a la identificació del responsable". En aquest contacte, segons la Fiscalia, els Mossos requeriran els responsables perquè expliquin "si han rebut alguna comunicació dels responsables del Departament d´Ensenyament demanant la seva col·laboració a la celebració del referèndum".

En cas afirmatiu, continua la instrucció de la Fiscalia, "els responsables "hauran de fer entrega de tota la documentació que posseeixin en relació a aquests fets", és a dir, de la comunicació de la seva designació com a col·legi electoral, instruccions d´actuació, persones de contacte per a incidències, petició del lliurament de les claus, etc". En el cas que hagin rebut només una comunicació oral "es demanarà que precisi la identitat del seu interlocutor o interlocutors".

A més, en el cas que hagin rebut algun material com paperetes, urnes, llistats de votant, ordinadors, etc, "es procedirà a la immediata intervenció" per part dels Mossos d´Esquadra.



Advertències

Les ordres de la Fiscalia són clares també respecte a les advertències que els Mossos han de fer als responsables dels centres. En primer lloc en el sentit que el lliurament de les claus "pot ser considerat un acte de col·laboració als delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons" i donar lloc a "responsabilitat penal i civil per aquestes infraccions".



"Obligació d´impedir l´obertura del centre i de denunciar"

En el cas que les claus ja hagin estat lliurades, continua la instrucció, "s´advertirà" als responsables dels centres de "la seva obligació d´impedir l´obertura sense autorització, així com l´obligació de denunciar sense dilació a la policia la presència al seu centre de persones alienes al mateix".

Les advertències, segons el Fiscal, també inclouen recordar que els responsables dels centres no estan eximits de responsabilitat en delictes derivats de l´organització del referèndum, això com que "qualsevol tipus d´amenaça, coacció o pressió per cedir el control del local per part de qualsevol autoritat, funcionari o particular ha de ser immediatament posada en coneixement de la Fiscalia, directament o a través dels Mossos perquè exerceixin les accions oportunes".