La Fiscalia demanarà als Mossos precintar les escoles

La Fiscalia Superior de Catalunya demanarà als Mossos d'Esquadra precintar els col·legis electorals designats per al referèndum de l'1 d'octubre i desallotjar abans del 30 de setembre a les persones que siguin dins.

En la instrucció del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, recollida per Europa Press, que es preveu traslladar aquest dimecres a la reunió amb comandaments policials, demanarà que s'identifiqui a les persones que siguin al centre i participants en l'ocupació i s'incautin especialment urnes, equips informàtics, paperetes, documentació i propaganda.

El fiscal demanarà als Mossos que també vigilin la integritat dels precintes fins a les 21 hores de l'1 d'octubre, informin de si hi ha casos en què es trenca aquest precinte, així com s'assegurin que no es constitueixen les taules.



Visites a les escoles

Els Mossos d'Esquadra han començat a acudir a les escoles de Catalunya que està previst que acullin urnes on votar al referèndum d'independència de l'1 d'octubre, amb el propòsit d'identificar i interrogar com a testimonis els responsables d'aquests centres, com va ordenar aquest dilluns la Fiscalia.

Segons han informat a Efe fonts pròximes a la investigació, agents de la policia catalana s'han presentat ja en algunes escoles, instituts i centres cívics, els quals es preveu que siguin punts de votació del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional amb un "requeriment d'informació "dirigit als seus responsables sobre la cessió del local per a l'1-O.

Els agents, que en algun cas van uniformats, també comuniquen als responsables dels centres que, d'acord amb la instrucció que la Fiscalia Superior de Catalunya va dictar ahir, el lliurament de les claus del recinte per al referèndum "podrà ser considerat un acte de col·laboració" amb els delictes de prevaricació, desobediència i malversació i donar lloc a responsabilitats civils i penals.



Notificacions als membres de les meses electorals on votar al referèndum

Mentrestant, la portaveu de JxSí al Parlament, Marta Rovira, ha dit aquest dimarts que s'estan enviant les notificacions als membres que conformaran les meses electorals per al referèndum de diumenge que, malgrat que la setmana passada la Guàrdia Civil va requisar més de 45.000 cartes precisament destinades a notificar als membres de les meses.

En una entrevista d'Ràdio Flaixbac recollida per Europa Press, ha assegurat que "estan arribant algunes notificacions però no han acabat d'arribar totes", pel que no han estat notificats els 55.000 membres que conformaran les meses electorals.

La Sindicatura Electoral de Catalunya -ja disolta- va acordar fa una setmana ampliar el termini per constituir les meses electorals del referèndum després que el Tribunal Constitucional (TC) instés a Correus a paralitzar qualsevol enviament relacionat amb la consulta, incloses les targetes censals i les comunicacions als membres de les meses.

Rovira no ha detallat com s'estan enviant les notificacions ni quan han començat a enviar-se, però segons l'acord de la Sindicatura Electoral s'està fent dins de termini.



El Govern recorre l'"òrgan de coordinació" policial per a l'1-O

D'altra banda, el govern de la Generalitat ha acordat avui plantejar un "requeriment d'incompetència" contra el "òrgan de coordinació" policial impulsat per la Fiscalia, en entendre que és "contrari a l'Estatut" i "vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya ".

La setmana passada, el fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, va ordenar que el Ministeri de l'Interior, a través de la seva Secretaria d'Estat, assumeixi la coordinació de totes les actuacions de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional per impedir el referèndum de l'1 d'octubre.

Després de la reunió d'aquest dimarts del Govern, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha anunciat una bateria d'iniciatives jurídiques contra les actuacions de la Fiscalia per frenar l'1-O, entre elles un "requeriment d'incompetència" contra la instrucció dirigida a coordinar la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos mitjançant el director de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat i coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez dels Cobos.

Segons Turull, la instrucció del fiscal "altera la dependència orgànica" dels Mossos, perquè "els s'adscriu a un òrgan de l'administració de l'Estat que no forma part de cap cadena natural de comandament del cos".

El Govern, ha recalcat, planteja una "batalla jurídica" perquè el fiscal no té la "legitimitat" per crear aquest "organisme de coordinaci