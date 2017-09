El PP demana a Madrenas que acabi amb l´espiral de «desobediència i incivisme»

La portaveu del PP a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, ha demanat a l'alcaldessa, Marta Madrenas (PDeCAT), que apliqui l'ordenança de civilitat i faci retirar els cartells de propaganda a favor del referèndum que estan penjats a nombrosos espais públics de la ciutat. De la mateixa manera, Veray va denunciar l'existència d'un informe del secretari que es mostra «disconforme» amb el decret signat per l'alcaldessa el 7 de setembre en suport a les lleis de desconnexió aprovades pel Parlament.

Veray va demanar ahir a Madrenas, un cop més, que «rectifiqui» la seva actitud i sigui una alcaldessa «responsable en lloc d'una hooligan de l'independentisme. Per això, li va reclamar que freni «l'espiral de desobediència i incivisme» que impera a la ciutat, i va anunciar que ha presentat una bateria de preguntes demanant per què no s'està aplicant l'ordenança de civilitat amb els nombrosos cartells que hi ha penjats en mobiliari urbà i espai públic de Girona.



«Permissivitat» amb els cartells

Segons va indicar Veray, a qualsevol altre ciutadà o entitat que pengés cartells en espais no autoritzats se li posaria una multa, i per això lamenta la «permissivitat» que hi ha amb la propaganda del «referèndum il·legal». També es va preguntar per què l'Ajuntament no ha enviat les brigades municipals a retirar aquests cartells penjats en «llocs prohibits», tal com hauria passat en qualsevol altre cas.

D'altra banda, la portaveu municipal del PP va explicar que ahir, després de divuit dies, l'equip de govern li va donar accés a l'informe realitzat pel secretari el passat 7 de setembre, on mostrava el seu desacord amb el decret signat aquell mateix dia per Madrenas en suport a la llei del referèndum aprovada pel Parlament. Segons Veray, aquest informe es va signar abans que el Tribunal Constitucional suspengués la llei, de manera que el PP ha sol·licitat si hi ha informes posteriors a aquesta suspensió, per tal de conèixer quina és l'opinió del secretari. A més, la regidora popular va explicar que hi ha un informe de l'interventor que se suma a l'opinió del secretari.

Per tot plegat, Veray va demanar a Madrenas que «torni al camí de la democràcia, l'obediència i l'estat de dret» i que faci cas a les advertències del secretari.