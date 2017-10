La policia carrega a escoles de Girona i deixa diversos ferits

El que es preveia com un dia de defensa pacífica de les votacions es va convertir en un seguit de càrregues policials durant tot el matí als col·legis electorals de Girona. L'actuació de la policia va deixar diversos ferits que van haver de ser atesos de traus al cap i cops en diverses parts del cos com a conseqüència de l'actuació. Els agents van treure els ciutadans a cops de porra en almenys quatre centres de votació, el Bruguera, la Biblioteca Ernest Lluch, el Pavelló de Santa Eugènia i al Col·legi Verd, on es van arribar a disparar salves per part de la policia en veure's encerclats pels manifestants.

Les càrregues van començar en molts centres abans que es pogués començar la votació a les nou del matí, just quan obrien els col·legis. La manca de comunicació als membres de les meses feia que s'haguessin d'escollir voluntaris per gestionar la jornada electoral. A això es van afegir els problemes informàtics que dificultaven la constitució de les meses. Un dels primers llocs on la policia va arribar va ser el col·legi Bruguera, al centre de la ciutat.

A les nou del matí, quan tot just havien començat a votar, nombroses furgonetes de la Policia Nacional van aparcar al carrer Jaume I i van baixar desenes d'agents per impedir el referèndum. Seguint les consignes, els ciutadans que hi havia a l'escola van oposar resistència pacífica.

Aleshores, els agents van començar a desallotjar les persones que hi havia a les portes del col·legi, entre els quals hi havia gent gran i famílies amb nens. Hi va haver moments de tensió i enfrontaments de la policia, sobretot quan els agents van usar la força per apartar persones i fer-les travessar el cordó policial que formaven de punta a punta de carrer. Hi va haver gent que va caure per terra i algun també va rebre puntades de peu.

El cant de L'Estaca, crits de «fora les forces d'ocupació» i de «votarem» van acompanyar la intervenció. A dins, segons van explicar alguns testimonis, es van asseure a terra esperant l'arribada de la policia que va entrar per requisar les urnes i els sistemes de votació. Poca estona després, escridassats per desenes de persones que van marxar corrent fins al col·legi Eiximenis per si era el següent lloc per als agents, els policies van enfilar Jaume I avall.

Gairebé a la mateixa hora, els agents també van intentar desallotjar el col·legi Verd. Aquí, les càrregues van ser més fortes i els agents van utilitzar les porres contra persones, que van acabar amb traus al cap i ensangonats. A més, els policies van disparar trets a l'aire en més d'una ocasió, sobretot durant la retirada de la intervenció, quan les persones que hi havia al carrer els van seguir a crits de «fora, fora». Dues ambulàncies del SEM van atendre múltiples ferits d'aquest centre de votació.

Els agents, que es van trobar la porta d'entrada tancada, van saltar la tanca. Al pati, hi havia centenars de persones que els van rebre amb les mans enlaire. Uns segons després, es van obrir les portes i van començar a sortir famílies amb nens en braços que havien estat el col·legi i persones grans. Tot i això, la policia no van poder desactivar el sistema de votació i el col·legi Verd va tornar a reobrir com a seu electoral.

No van ser els dos únics col·legis electorals on van anar els policies per impedir el referèndum. Segons van informar l'Ajuntament, també van anar al Servei Municipal d'Ocupació, a la biblioteca Ernest Lluch, al centre cívic Onyar i a Taialà. En aquest espai, des de primera hora del matí es van concentrar centenars de persones. Per protegir els votants se'ls va indicar que accedissin al pati del centre escolar, mentre gent com Vanessa Coll, de 38 anys,emocionada, començava a votar. D'altres ciutadans bloquejaven els accessos als agents. Malgrat tot, la policia va poder emportar-se una urna i la majoria de les paperetes. Després van seguir la votació fins a les 4 de la tarda, quan definitivament els agents van desmuntar el col·legi electoral. A primera hora de la tarda, centenars de persones continuaven mobilitzades a les portes dels col·legis electorals per seguir votant amb normalitat.