El PP diu que el Govern català ha quedat inhabilitat després de l'1-O

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha dit avui que els polítics "irresponsables" de la Generalitat són els qui han de donar resposta de la "tensió" i el "caos" d'ahir a Catalunya i ha afirmat que han quedat "inhabilitats" per representar democràticament als catalans.

Levy ha qüestionat a RNE els resultats "inventats" i "gairebé prefabricats" de la "suposada votació" de l'1 d'octubre, que va ser un mer tràmit" per arribar a la declaració unilateral d'independència "com si això fos possible, democràtic i legal".

Ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a la resta de membres del Govern que no continuïn més amb els "fraus democràtics" i el seu "menyspreu absolut" a les institucions catalanes.

Davant una possible declaració d'independència, ha incidit que el Govern de Mariano Rajoy ha de seguir defensant el marc de convivència constitucional amb serenitat i fermesa i dialogar amb totes les forces parlamentàries davant la "greu" i "trist" situació d'ahir.

Ha insistit en responsabilitzar únicament els dirigents de la Generalitat i ha preguntat que "fins quan Puigdemont seguirà fiant-ho tot a l'agitació als carrers?".

"És molt greu que un polític no respecti les lleis, però més encara que estigui encoratjant la insurrecció als carrers", ha advertit Levy, per a qui l'actual president de la Generalitat deixarà un llegat "tristíssim".

Preguntada per la labor de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, ha indicat que van actuar "conforme als procediments establerts per un jutge".