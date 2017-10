Gas Natural opta per Madrid i CaixaBank es decanta per València contra pronòstic

Dos consells d'administració, dues decisions en la mateixa línia: tarda intensa, la d'ahir, a les seus de CaixaBank i de Gas Natural Fenosa, respectivament dos monstres del sector bancari i energètic català i espanyol. CaixaBank acordava traslladar la seu social de Barcelona a València, a no gaire distància del nou domicili oficial de Banc Sabadell, que dimecres anunciava que s'establia a Alacant. Gas Natural, de la seva banda, anunciava el trasllat del domicili «oficial» a Madrid. Tant el banc com la companyia energètica volen salvaguardar els seus interessos davant d'una hipotètica declaració unilateral d'independència (DUI).

El consell de CaixaBank, entitat presidida per Jordi Gual i que té com a conseller delegat Gonzalo Gortázar, va sorprendre amb l'elecció de la ciutat del riu Túria; dimecres, coneguda la decisió de Banc Sabadell, es donava per fet en cercles econòmics i financers que el colós bancari sorgit de La Caixa recalaria a Palma de Mallorca. Amb aquest moviment l'entitat vol «protegir els interessos dels clients, accionistes i treballadors». I consumat el canvi, fonts del banc precisaven: «La continuïtat a la zona euro garanteix a CaixaBank seguir comptant amb òptimes condicions de finançament per, a la vegada, mantenir el flux de crèdit a famílies i empreses a Catalunya i a la resta d'Espanya, així com preservar els dipòsits dels seus clients».

Els serveis centrals, a Barcelona

Ara bé, precisava l'entitat, el trasllat de la seu social no implicarà cap canvi en l'operativa del grup, que mantindrà els serveis centrals a Barcelona i que conservarà la plantilla que té repartida arreu d'Espanya. En aquest context, CaixaBank ha convocat una nova reunió del consell d'administració per a avui; en la trobada s'adoptarà l'acord definitiu, després que el Butlletí Oficial de l'Estat publiqui la modificació de la Llei de Societats de Capital.

CaixaBank és el primer banc de Catalunya i un dels més importants d'Espanya, amb una xarxa de més de 5.400 oficines, 9.400 caixers, 15,8 milions de clients i més de 37.000 treballadors a la península Ibèrica. Gestiona uns recursos de clients propers als 350.000 milions d'euros i ha tancat el primer semestre de 2017 amb un benefici de 839 milions.

Gas Natural

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que aquesta setmana anunciava que viatjarà fins a Barcelona per participar en la manifestació convocada per Societat Civil Catalana a favor de la unitat d'Espanya, veu en la decisió de Gas Natural Fenosa de traslladar el seu domicili social a Madrid «un altre fracàs de l'independentisme».

Amb aquest canvi «temporal», motivat per «la situació política i social» i per «la inseguretat jurídica», la companyia presidida per Isidre Fainé pretén «mantenir l'operativa normal», alhora que busca «protegir els interessos de clients, empleats, accionistes, creditors i proveïdors». Sosté, tanmateix, que la decisió «no afectarà la prestació del servei ni tindrà cap conseqüència laboral».

Com en el cas de CaixaBank, Gas Natural, present en 20 països i amb prop de 22 milions de clients, mantindrà els serveis centrals a Barcelona, on treballen més de 1.100 persones.