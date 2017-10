La CUP assegura que les eleccions són «sobre la taula» del Govern i avisa que seria «mortal» pel procés

El diputat de la CUP Carles Riera ha advertit aquest dimarts al migdia al Govern i JxSí que els cupaires s'oposaran a una convocatòria d'eleccions perquè consideren que és l'escenari "més negatiu possible". "Avui per avui seria l'eina més eficaç, demolidora i mortal per aturar el procés d'autodeterminació i independència", ha assegurat Riera en roda de premsa a la seu dels cupaires. "Quan diem això és perquè ens consta que aquesta opció és sobre la taula del Govern en aquests moments", ha afegit. També és un escenari "sobre la taula" avançar en la proclamació d'independència, ha afirmat el diputat cupaire. Riera ha afegit que si l'escenari és de desobediència civil i institucional estan disposats a assumir "qualsevol compromís". Riera ha augurat que les mesures de l'article 155 s'aplicaran igualment per "recentralitzar" l'Estat per tal d' "eliminar" les institucions d'autogovern i "espanyolitzar" institucionalment, social i cultural el país. "Per tant el que hi ha en marxa és un genocidi nacional i cultura sota la justificació d'un article 155 que l'únic que fa és legalitzar la violència de l'estat per reeixir en aquest procés", ha reblat.