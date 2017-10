Eufòria, plors i abraçades als carrers

Les 15.000 persones que van omplir l'entorn del parc de la Ciutadella ahir al matí –segons dades facilitades per la Guàrdia Urbana– van esclatar eufòricament entre plors i abraçades quan la presidenta del Parlament va anunciar la proclamació de la República Catalana. Després de seguir el debat polític amb gran atenció a través de dues pantalles gegants, els nervis dels assistents a la convocatòria de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) es van accelerar amb la votació i el recompte de la proposta de resolució de Junts pel Sí i la CUP.

Finalment, l'alegria es va desfermar als passeigs Picasso i Pujades i al carrer Wellington, quan eren dos quarts de quatre de la tarda i Forcadell va anunciar l'aprovació del text. Entre els presents a la concentració, es van repetir constantment paraules com «felicitat», mentre es va fer una reiterada crida a mantenir una «defensa pacífica» de l'autogovern davant la imminent aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol.

«Que ho sàpiga tothom, també els espanyols: avui soc de Catalunya, un nou estat del món». Així es va expressar l'Òscar, un dels milers de ciutadans que van omplir la concentració convocada ahir per l'ANC per donar suport a la proclamació de la República Catalana. Eufòric, va fer una crida a «defensar el poble i la democràcia, per sobre de tot».

Entre trucades a familiars i amics, i brindis amb cava i cervesa, nombrosos assistents joves van expressar els seus sentiments; com Sergi Boixader, que va assegurar que ha viscut un moment d'«eclosió màxima». Enmig de l'alegria, però, també va assenyalar les possibles conseqüències de l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol i va destacar la necessitat d'activar l'assemblea de càrrecs electes per tal de substituir un possible Govern intervingut.



Enllaç amb la derrota de 1714

També la gent gran es va mostrar visiblement emocionada després de l'aprovació de la República per part del Parlament de Catalunya. L'Anna Maria, de 74 anys, amb llàgrimes als ulls va explicar que «feia molts anys que esperava aquest dia» i va avançar que espera celebrar-ho amb la família al llarg d'aquest cap de setmana. «Em sento tan feliç que no es pot dir», va afegir.

Prop seu, la Rosa, de 83 anys, va seguir la proclamació de la República al costat de la seva germana, de més de 90 anys. Ella va definir la jornada d'ahir divendres com «un enllaç» a la caiguda de Barcelona de 1714. «Ens ho van prendre tot i ara estic tant contenta que no sé ni com explicar-ho», va assegurar, alhora que va demanar que la ciutadania actuï amb «resistència pacífica» davant l'aplicació de l'article 155.



Atac d'«ultres» a Catalunya Ràdio

Unes 1.000 persones amb banderes espanyoles es van manifestar contra la independència per la Diagonal de Barcelona i es van dirigir a la plaça Francesc Macià. La marxa es va iniciar espontàniament després d'una concentració de joves que van rebutjar la independència a la plaça Artós cap a les sis de la tarda. Allà es van concentrar dos centenars de persones que van iniciar un recorregut reivindicatiu per la Via Augusta, a la qual es van anar sumant persones fins a arribar a un miler.

Amb tot, un grup d'ultres es va dirigir a la seu de Catalunya Ràdio, on van proferir insults contra el mitjà i trencar vidres, cosa que va obligar els Mossos a desplegar un dispositiu de seguretat.