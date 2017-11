Puigdemont veu en l´empresonament dels consellers un «cop» contra el 21-D

El president Carles Puigdemont ha advertit aquest dijous en un missatge institucional que l'empresonament de part del seu govern és un "cop contra el 21-D", perquè els comicis "es desenvoluparan en un clima de repressió i amb empresonaments", en una "situació sense precedents a l'Europa del segle XXI". Puigdemont, com a "legítim" president, ha exigit "l'alliberament dels consellers i el vicepresident" i la "fi de la repressió política". En un missatge emès per TV3, el president també ha avisat els catalans que hi haurà una "repressió llarga i ferotge" i ha lamentat que "la fúria" de l'Estat està "desbocada i ho amenaça tot". Puigdemont, per això, ha fet una crida a "a combatre-ho" de la manera catalana, "sense violència, en pau i amb respecte per totes les opinions i persones".