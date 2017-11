Les eleccions tindran un cost de 25 milions d'euros

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va anunciar que el Consell de Ministres va aprovar una modificació del pressupost de la Generalitat per a aquest any 2017 per tal que les arques catalanes puguin fer front als 25 milions d'euros que valdran les eleccions convocades per al 21 de desembre. Així, als 5 milions que ja hi havia previstos per a processos electorals, el Govern espanyol ha decidit afegir 12,3 milions del fons de contingència de la Generalitat per poder pagar la part dels comicis que s'haurà d'abonar en aquest 2017, i que ascendeixen als 17,3 milions d'euros. La resta, 7,7 milions, els haurà de pagar l'administració catalana el 2018.

Enric Millo també va explicar que el Govern espanyol ha designat l'actual secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, perquè es faci càrrec del desenvolupament i organització de les eleccions i dels dispositius de seguretat del 21-D.