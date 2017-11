Un centenar de personalitats reclamen incloure un referèndum acordat als programes electorals del 21-D

Un centenar de personalitats polítiques, sindicals i culturals han presentat aquest dilluns un manifest al Col·legi de Periodistes de Catalunya per instar els partits a incloure de cara els programes electorals per al 21-D un referèndum acordat per tal que la ciutadania pugui "manifestar lliurement les seves preferències" sobre la relació entre Catalunya i l'estat espanyol. És un dels tres punts que reclamen els signants, entre els quals hi ha exconsellers com Josep-Lluís Carod-Rovira, Joaquim Nadal i Andreu Mas Colell. El manifest també demana que els partits exigeixin la derogació de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i de les mesures que se'n derivin i que es reclami tant l'alliberament dels polítics empresonats com també la retirada de les accions penals contra dirigents polítics.

Els signants han fixat aquests tres objectius programàtics com a "requisits indispensables per al retorn de la normalitat democràtica", uns compromisos que veuen compartits per una majoria de catalans.

En aquest sentit, consideren que les eleccions del 21-D han de servir com a "pas imprescindible cap al restabliment d'una normalitat institucional des de la qual encetar una nova etapa d'acords polítics". Defensen que ha de ser així si "es realitzen amb l´indispensable respecte a la llibertat i igualtat de condicions per a tots els ciutadans i totes les opcions", insisteix el manifest.

Entre els signants hi ha exconsellers com Josep-Lluís Carod-Rovira, Andreu Mas-Colell Montserrat Tura, Marina Geli, Joaquim Nadal, Francesc Baltasar, Joan Manuel Tresserras o Antoni Castells; l'expresident de Parlament Joan Rigol, l'exministre socialista Joan Majó i d'altres polítics com els exlíders d'ICV Dolors Camats i Joan Herrera, l'exalcaldessa de Girona, Anna Pagans.

En l'àmbit econòmic, han signat els secretaris dels dos sindicats principals, Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT). Entre el centenars de suports també hi ha una representació destacada de la cultura amb personalitats com Raimon, Emma Vilarasau, Jordi Savall, Jaume Cabré, Oriol Bohigas, Joan Lluis Bozzo, Vicky Peña, Isabel Clara Simó, i d'altres personalitats com l'esportista Kilian Jornet.