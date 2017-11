La llista única, a l'aire: ERC només l'avalarà si s'hi integra la CUP

ERC es va mostrar ahir optimista amb la llista unitària de màxims que demana per a les eleccions del 21-D però va insistir que s'hi ha de sumar tot el sobiranisme, des de la CUP fins a l'espai dels Comuns, com es va acordar en el Consell Nacional de dissabte passat. Així ho va exposar el portaveu del partit, Sergi Sabrià, en una roda de premsa posterior a la reunió de la Permanent Nacional.

Sabrià va afirmar que aquest cap de setmana s'ha parlat «amb tothom» i s'ha detectat una «voluntat inequívoca» de coordinació per part de tots els agents polítics. D'altra banda, Sabrià va avisar la CUP que registrar una llista blanca com a punt de partida no és la millor opció, ja que es perden els drets de formar part dels espais electorals i tampoc no es pot assistir als debats de campanya. «Ens ho juguem gairebé tot i no es pot renunciar a cap opció», va dir.



Com a mínim, «punts conjunts»

Sabrià va donar per fet que, com a mínim, hi haurà «punts conjunts» i un «acord programàtic» entre les forces sobiranistes. A més, no va descartar un «acord de màxims», que representaria una llista unitària que superés JxSí, i que aplegués des de la CUP fins a Demòcrates, incloent-hi part dels Comuns. «La solució que obtindrem serà bona i la millor possible per al país, en tots casos», va dir.

En cas d'haver-hi llistes separades, Sabrià va destacar que anirien «coordinades» i que cada partit podria defensar-hi el seu espai, expressar-hi els seus «matisos» i interpel·lar els qui «són frontissa» alhora que caldria evitar «fer frontisme». Els contactes havien de continuar en les següents hores però, cal recordar, el termini per a presentar les coalicions a les eleccions acaba avui a la nit.

Sabrià es va mostrar «molt esperançat» després de les converses que va assegurar que hi havia hagut en les darreres hores, perquè hi veia «voluntat de cooperació i col·laboració» per part de la resta de forces sobiranistes. De fet, va dir que estava «més content» que dissabte, quan el Consell Nacional d'ERC va validar aquesta crida per a una candidatura de màxims que superés Junts pel Sí.

D'altra banda, Sabrià va apuntar que el Consell Nacional hauria de votar un possible candidat a la Generalitat alternatiu al president del partit, Oriol Junqueras, per si el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, destituït per l'executiu espanyol, continua a la presó després del 21-D. ERC ja va confirmar que la voluntat dels republicans és que Junqueras encapçali la seva llista, amb la secretària general del partit i fins ara portaveu parlamentària de JxSí, Marta Rovira, com a número dos.



Dimissió i crisi a Podem

Mentrestant, Albano Dante Fachin va presentar ahir la dimissió com a secretari general de Podem Catalunya i es va donar de baixa del partit. En roda de premsa, va dir que prenia la decisió «per coherència» després de la «intervenció» de la direcció estatal sobre la delegació catalana i arran d'un «gir de 180 graus» en la política dels de Pablo Iglesias, va denunciar. Des de Madrid, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va defensar la «intervenció» de la direcció estatal a Podem Catalunya com una «neteja democràtica» davant una crisi en la qual s'havia obert la possibilitat d'arribar a aliances electorals amb partits independentistes.

Fachin, molt crític amb Catalunya en Comú i amb Xavier Domènech per un posicionament «acrític» arran de la consulta per a la confluència de cara al 21-D, Fachin va assegurar que no pretén «fitxar» per a cap llista d'un altre partit. Ara bé, va admetre però que el seu sector està en converses amb formacions com ERC, la CUP i Procés Constituent per buscar un «preacord» de cara les eleccions.

Fachin no va concretar més enllà d'assegurar que treballa per articular-ho des d'un «partit instrumental», un partit que ja ha registrat i que es podria usar de forma instrumental. «No hem arribat a cap acord amb ningú; si és possible algun tipus d'acord, ho farem públic», va insistir conscient dels terminis electorals i assegurant també que ho preguntarà a les bases que se sumin a la proposta.

Precisament, Sabrià (ERC) es va referir a la dimissió de Fachin assegurant que els republicans el convidaran «a participar del que li vingui de gust» i va reiterar que estaria encantat que el fins ara líder de Podem Catalunya tingués la voluntat de «col·laborar».

Per la seva part, el candidat dels comuns, Xavier Domènech, va considerar que Catalunya ha arribat a una situació «límit» i va rebutjar que es plantegi el 21-D com una qüestió de «fronts». Domènech es va mostrar en contra que es posin sobre la taula dos blocs «que abandonen l'eix social i aposten només pel nacional» i va reivindicar que el que cal és buscar àmplies majories per tal de «desbloquejar» la situació actual.



El PSC es desentén del PP i Cs

Per la seva part, el líder del PPC, Xavier García Albiol, va afirmar ahir que el seu partit, Cs i PSC estan «obligats» a pactar si obtenen majoria en les eleccions del 21-D. «Si hi ha una alternativa en diputats a l'independentisme no és que estem obligats a explorar la possibilitat de governar, estem obligats a posar-nos d'acord el dia següent per tirar endavant aquest canvi a la Generalitat», va reflexionar en veu alta Albiol. «I això només ho podem fer si ho fem tots. No hi pot haver cap dels tres partits que es pugui quedar al marge», va avisar Albiol, que va demanar als socialistes catalans que evitin les «temptacions» d'un pacte tripartit amb comuns i ERC. «Calen les idees clares, coherència i que no els tremolin les cames ni a PSC ni a Cs», va puntualitzar.

De fet, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va rebutjar la «política de fronts» i va deixar clar que el seu partit aposta per superar tant «l'immobilisme» com l'independentisme, pel que va convidar PP i Cs que siguin ells els que concorrin junts electoralment en tenir «idèntic» projecte.

Des de l'Estat, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va afirmar que l'aplicació de l'article 155 «finalitzarà amb les eleccions» del 21-D i va dir que no es plantegen «en absolut» il·legalitzar partits.