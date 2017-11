Petició de 5 anys a càrrecs de CDC per les adjudicacions a dit de l´ITV

La Fiscalia demana cinc anys de presó per a Enric Colet i Olga Tomàs, dos exalts càrrecs del Departament d'Empresa en l'etapa d'Artur Mas, acusats d'adjudicar contractes a dit a una societat de l'exdirigent de CDC Josep Tous, en una trama derivada de l'anomenat «cas ITV».

En el seu escrit d'acusació, el fiscal Anticorrupció Fernando Maldonado acusa Colet, exsecretari general del Departament d'Empresa i que també ho va ser del de Justícia, i a Olga Tomàs, exdirectora de Serveis, dels delictes de prevaricació i malversació.

La investigació deriva de l'anomenat «cas ITV», en què l'exdiputat de CiU Oriol Pujol va acceptar una pena de dos anys i mig de presó per cobrar comissions d'empresaris afins a canvi d'afavorir els seus negocis, en un pacte que està en espera de ser ratificat pel president del tribunal popular encarregat de jutjar la trama.

A l'acord per evitar el judici del «cas ITV», que es va formalitzar el mes de juliol passat davant la jutge instructora, no va arribar a sumar-se Josep Tous, exnúmero dos de la Diputació de Barcelona, per a qui el ministeri públic demana un any de presó pel seu suposat paper d'intermediació per beneficiar empresaris afins a Oriol Pujol.

Segons sosté el ministeri públic en el seu escrit, sota la influència d'Enric Colet, Olga Tomàs -que va estar a punt de dirigir l'Agència Tributària de Catalunya però hi va renunciar davant els recels de la CUP- va adjudicar presumptament el 2011 a dit un contracte a una empresa administrada per Josep Tous i la seva dona, quan aquest era «innecessari».

Al maig d'aquell mateix any, sosté el ministeri públic, Colet va encarregar a Tomàs que adjudiqués un altre contracte en matèria de consum a l'empresa de Tous, que d'aquesta forma va encadenar tres «contractes menors» entre els anys 2011 i 2012.

Olga Tomàs va iniciar el 6 de juny del 2011 els tràmits per a la incoació de l'expedient de contractació d'un «pla estratègic per a la defensa del consumidor i manteniment del mercat en la competència», per un import màxim de 50.000 euros.

Això no obstant, segons manté la Fiscalia, l'interventor del Departament d'Empresa va al·legar diverses irregularitats en aquest expedient, entre d'altres qüestions perquè desaconsellava que s'externalitzés a empreses privades la definició estratègica de polítiques públiques, quan això havia de correspondre a l'Agència Catalana de Consum.

Malgrat això, Tomàs va dictar la resolució d'aprovació del plec de clàusules i va declarar obert el concurs, al qual van optar dues empreses –entre elles l'administrada per Tous i la seva dona– i un autònom.

El 2 d'agost del 2011, Olga Tomàs va acordar concedir el contracte a l'empresa vinculada a l'exdirigent de CDC, segons el ministeri públic, que creu que «l'adjudicatari estava ja predeterminat abans de la seva convocatòria» i que el procés era «una mera excusa per afavorir econòmicament» Tous i la seva dona.

Per al fiscal Anticorrupció, «l'aparença de legalitat en la tramitació i adjudicació de l'expedient queda desvirtuada pel fet que els quatre acusats, cadascun dins de l'àmbit de les seves competències i funcions, de comú acord i amb evident ànim de lucre propi o aliè, van acordar l'adjudicació fraudulenta del contracte» a l'empresa gestionada per Tous i la seva dona.

Per aquest motiu, el ministeri públic demana que els quatre acusats, de forma solidària, indemnitzin el Departament d'Empresa amb 44.840 euros pels perjudicis causats mitjançant la contractació irregular.