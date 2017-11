El PSC i els hereus d'Unió tanquen un acord per a les eleccions del 21-D

El PSC i Units per Avançar han arribat a un acord per a les eleccions del pròxim 21 de desembre, pel qual la llista dels socialistes incorporaria alguns noms de la formació sorgida arran de l'extinció d'Unió Democràtica, amb l'objectiu d'atreure votants del catalanisme moderat. Segons fonts coneixedores de l'acord, no es tractaria en cap cas d'una coalició, sinó que els socialistes estan disposats a incorporar alguns noms d'Units per Avançar en la seva candidatura.El PSC i Units per Avançar anunciaran l'acord avui en una roda conjunta a l'Hotel NH Sants a Barcelona.

Fonts de l'entorn de l'antiga Unió van detallar que l'acord implicaria integrar dos noms d'Units per Avançar en llocs de sortida de la candidatura que encapçalarà el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a més d'altres noms.

L'objectiu de l'acord per a les eleccions del 21 de desembre, segons aquestes mateixes fonts, és el d'atreure els votants catalanistes moderats, especialment després del trencament de CiU, el gir a l'independentisme del PDeCAT (l'antiga Convergència) i la desaparició d'Unió Democràtica.

Precisament fa tres setmanes, el partit hereu d'Unió va celebrar la seva convenció fundacional llançant un gest de complicitat al PSC -Iceta va assistir a l'acte- i d'altres sectors del «catalanisme moderat» no independentista per formar una «plataforma electoral».

Entre els dirigents de la nova formació destaquen noms com el professor d'Esade Carlos Losada, Oriol Molins, Ignasi Rafel, Jordi Cerezuela, l'exportaveu d'Unió Montserrat Surroca, Antoni Durán-Sindreu, Sònia Batlle, Jordi Daura, Xavier Güell, Helena Isábal, Olga Ortiz o Josep Maria Prats.

Des del mes de novembre passat, quadres de l'antiga Unió i persones a l'òrbita socialista treballaven conjuntament dins de Portes Obertes del Catalanisme, una plataforma que ha facilitat l'acord electoral entre el PSC i Units per Avançar.