«El més important és el respecte, que és el que l´estat espanyol no té per nosaltres»

La ciutadania ha dit «prou» i ha sortit aquest dissabte al carrer per reclamar «dignitat» i «respecte». És el sentiment generalitzat dels milers de persones que han omplert el carrer Marina de Barcelona i els carrers del voltant en la manifestació 'Llibertat presos polítics, som república'.

La majoria ja han participat en mobilitzacions anteriors: «Una vegada més i totes les convinguin!», ha dit a l'ACN l'Anna Lladó, veïna de Celrà, qui qualifica «d'indignant» la situació que s'està vivint.

Josep Pasqual, veí de Sabadell, ha constatat que, amb l'empresonament dels líders de l'ANC i Òmnium, del vicepresident i de set consellers del Govern -i, per una nit, de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell-, així com el fet que el president Puigdemont i quatre consellers més es trobin a Bèlgica són una demostració que l'Estat espanyol no té «respecte» cap el poble català. «I el més important és el respecte», ha sentenciat.