Rajoy afirma que no hi ha pla B si l'independentisme guanya les eleccions el 21D

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, assegura en una entrevista al diari alemany ´Handelsblatt´ que el seu executiu no té ´pla B´ en el cas que els independentistes repeteixin la majoria absoluta al Parlament de Catalunya a les eleccions del 21D. "L´únic pla que tenim és assegurar que el futur govern català compleixi la llei", afirma després de mostrar-se "segur" que els independentistes "estan perdent terreny" perquè "no poden complir les seves promeses". Segons Rajoy, el fet que les enquestes indiquin que les forces independentistes estan al mateix nivell que en les últimes eleccions no afecta a aquesta premissa, perquè "les enquestes fetes en temps turbulents no són gaire fiables".

El president espanyol també assegura que "no hi ha presos polítics a Espanya". "Ningú està empresonat per les seves idees, sinó per conductes que violen la llei", afirma, perquè Espanya és "una democràcia".

El president espanyol fa referència d´aquesta manera a una pregunta sobre el fet que l´empresonament dels consellers i dels presidents de l´ANC i Òmnium serveixin de motivació als independentistes i que ´centenars de milers de manifestants´ critiquen l´existència de ´presos polítics´. "Rebutjo fermament aquesta acusació" sobre l´existència de presos polítics, afirma abans de recordar que "milers de manifestants han sortit recentment al carrer de Barcelona "per la unitat d´Espanya".

Rajoy justifica la convocatòria d´eleccions al 21D pel fet que l´aplicació de l´article 155 és "una mica fora del normal" i el seu govern no vol que "aquesta situació extrema duri massa temps". "Volíem demostrar als catalans que la nostra tasca no és assumit el poder i reprimir l´autonomia de la regió. Es tracta de tornar a la raó", afirma.

En aquest marc, justifica les mesures adoptades pel fet que el govern de Catalunya va rebutjar debatre sobre un acord en altres matèries i "només tenia un objectiu: el referèndum d´independència". "No hem pogut permetre-ho", diu, i "no hem tingut més remei que aplicar l´article 155".

També rebutja una pregunta sobre els paral·lelismes de la independència de Catalunya amb els Estats Units, que segons l´entrevistador sota la premissa de Rajoy també van ser fundats il·legalment respecte a la llei britànica. "Els EUA tenen una història diferent. Catalunya mai ha estat independent. Espanya és el país més antic d´Europa i ha aconseguit la unitat fa cinc segles dins de les fronteres actuals".



Dastis diu que depèn de "l'actitud" de les forces independentistes que continuï el 155 si guanyen les eleccions

El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, afirma que la continuïtat del 155 a Catalunya depèn de "l'actitud" de les forces independentistes després del 21-D. Preguntat per l'ACN per si el govern espanyol mantindrà o no l'aplicació del 155 si guanyen els partits independentistes en les pròximes eleccions, el ministre ha assegurat que "si actuessin dins de la legalitat de l'Estatut i de la constitució espanyola no es donaria necessàriament el supòsit de fet suficient" per mantenir-lo.

Amb tot, ha dit que prefereix "no especular". "Quan arribem a la situació ja veurem", ha dit. Sobre si hi ha possibilitat de cap acord en l'escenari d'una victòria electoral de l'independentisme, Dastis ha reiterat en una roda de premsa a Brussel·les que el govern espanyol ha parlat de dialogar "des d'un principi". "Però clar, si els acords són sobre la data del referèndum i la pregunta i el dia que es declararà la independència unilateralment, no és gaire versemblant que s'arribi a algun acord vist el marc constitucional en el qual ens movem", ha matisat.