Amnistia internacional i els jordis

En la guerra bruta que l'estat espanyol està portant a terme contra el govern legítim de Catalunya i contra Òmnium i l'ANC, tant el govern del Sr. Rajoy com la fiscalia neguen que els Jordis i els consellers empresonats siguin presos polítics. Per reforçar aquest argument, des del govern de Madrid s'ha dit que Amnistia Internacional no reconeix Jordi Sànchez i Jordi Cuixart com a presos polítics. I és veritat que AI no diu literalment que els dos Jordis siguin presos polítics, però la web d'aquesta organització a favor dels Drets Humans deixa entreveure que sí que ho són.

La pàgina web d'AI recull una nota del 3 de novembre, on aquesta organització humanitària en defensa dels Drets Humans manifesta que «mantenir en presó provisional Jordi Sànchez i Jordi Cuixart és un pas en la direcció equivocada». Per això AI mostra «la seva preocupació per la decisió de la justícia espanyola de mantenir en presó» els dos dirigents d'aquestes entitats sobiranistes.

En la mateixa pàgina web, però en una nota del 18 d'octubre, AI manifestava que «l'acusació de sedició i presó» per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart constitueixen «restriccions excessives del seu dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífiques» i per això AI demanava a les autoritats «que retirin eixos càrrecs i posin fi d'immediat a la presó provisional» d'aquestes dues persones. Per a AI, per tant, la presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart és «desproporcionada» i per això reconeixen que la mesura de la justícia espanyola és «un pas en la direcció oposada».

Si AI no cregués que els dos Jordis són presos polítics (tot i que AI no ho especifica d'una manera clara) no parlaria de la decisió de justícia espanyola com «equivocada», ni tampoc mostraria la seva «preocupació» per la detenció d'aquestes persones, ni diria que l'acusació de sedició i presó per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart constitueixen «restriccions excessives», ja que, segons AI, aquestes mesures coarten «la llibertat d'expressió i de reunió».

Per això, tot i que AI no diu literalment que els Jordis siguin presos polítics, sí que demana a l'estat espanyol que es «posi fi d'immediat a la presó provisional», ja que aquesta mesura de la justícia espanyola es considerada per Amnistia Internacional com a «desproporcionada». Amb això, AI està assenyalant una irregularitat en aquest empresonament. És el mateix que ha dit The Times, quan parlava dels «presos de Rajoy».

Finalment resulta del tot immoral que la fiscalia digui que revisarà la presó als consellers de la Generalitat, « si acatan la Constitución». Si aquests consellers estan acusats de rebel·lió, sedició i malversació i estan empresonats per risc de fuga, ¿només pel fet d'acatar la Constitució, aquest risc de fuga és menor?

Com va piular el periodista gironí Rafel Nadal, «reiteració delictiva, destrucció de proves i perill de fuga (que és pel que estan a la presó) no existeixen si abracen la Constitució. Som conscients del que estem acceptant?». I després diran que els consellers empresonats no són presos polítics! Com els dos Jordis. I és que no es valoren els possibles delictes sinó actituds i posicions ideològiques.

I una última cosa: tant que parla el PP de cop d'estat per part de la Generalitat de Catalunya, ara fa un any el PP de Cristina Cifuentes, a l'Assemblea de Madrid, no condemnà el cop d'estat franquista de 1936.