Demòcrates proposa que Puigdemont passi a ser «president de la república»

Demòcrates de Catalunya va proposar ahir mantenir Carles Puigdemont com a «president de la República» després de les eleccions del 21 de desembre, tant si pot tornar a ser investit com si es manté a Brussel·les i no pot accedir ni a l'acta de diputat. La formació que lidera Antoni Castellà considera que si dels comicis surt una majoria independentista, s'ha de seguir «amb el Govern legítim», actualment destituït per l'Estat, amb part a la presó i la resta a Brussel·les. En aquest sentit, vol que Puigdemont sigui el candidat a president tant si la seva llista és la més votada com si ho és la d'ERC –amb qui Demòcrates ha decidit presentar-se el 21-D.

Amb tot, si per la circumstància que fos, Puigdemont no pogués agafar la seva acta de diputat o ser investit formalment, la formació Demòcrates proposa mantenir la seva «legitimitat» com a «president de la república», reconeixent-lo en el càrrec, i que el nou president de la Generalitat fes les funcions de primer ministre «despatxant» amb Puigdemont i exercint el seu càrrec d'acord amb els postulats i plantejaments que pactin, van explicar ahir.