Puigdemont ingressaria a la presó d'Estremera en cas d'extradició

Segons fonts d'Institucions Penitenciàries, en la resposta a la pregunta de la Fiscalia d'«en quina presó quedaran tancats?», s'assegura que Puigdemont i els exconsellers homes anirien a Estremera, a 70 quilòmetres de Madrid, i on es troben en presó preventiva els exmembres del Govern per decisió de la jutgessa Lamela. Mentrestant, les exconselleres fugides a Bèlgica ingressarien en un centre penitenciari de la Comunitat de Madrid, previsiblement el d'Alcalá Meco, on es troben recloses les exconselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs.

Les autoritats espanyoles han informat a la Fiscalia belga de les condicions de la presó Estremera, un centre tipus amb un disseny molt avançat, inaugurat el 2008 i amb instal·lacions que milloren les de presons d'altres països europeus. De fet, aquesta presó compta amb cel·les àmplies d'11 metres quadrats, tallers per als interns, aules i atenció mèdica tot el dia, així com els altres serveis propis d'una presó. A la pregunta de «quines són les dimensions de la cel·la en la qual el (els) implicats (s) seran tancats?», les autoritats espanyoles, segons les mateixes fonts, han ofert a la Fiscalia informació addicional, com que cada cel·la està equipada per ser ocupada per dos interns i té inodor i dutxa amb una separació per preservar la intimitat, així com connexió per a televisió. També informen a la Fiscalia que les cel·les poden ser compartides però es podria garantir l'estada individual llevat que els facultatius observin risc de suïcidi. I a la pregunta de si hi ha «superpoblació» a la presó on ingressarien els fugits i les mesures que es prendrien per «impedir que els implicats es vegin confrontats amb les conseqüències negatives de tal superpoblació», Espanya assenyala que Estremera té 1.214 cel·les i que està ocupada per 1.071 interns. Presons podria garantir una cel·la individual si Puigdemont o els exconsellers ho sol·liciten. Avui Puigdemont compareix, a les 14:00 hores, davant d'un jutge belga que ha de decidir sobre la seva extradició.