Eleccions catalanes: Albiol envia una carta a Puigdemont i el repta a un cara a cara a Brussel·les

El cap de llista del PPC a les eleccions del 21D, Xavier García Albiol, ha remès avui una carta al candidat de Junts per Catalunya i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la qual el repta a celebrar un cara a cara a Brussel·les.

En la seva missiva, dirigida en concret a la directora de campanya de Puigdemont, Elsa Artadi, el candidat popular trasllada aquesta invitació al president destituït perquè "els catalans tenen dret a saber la veritat" i per "clarificar els arguments que representem cadascun".

Albiol, en la carta, recorda que moltes vegades ha denunciat públicament, i també "davant vostè al Parlament", els "greus costos econòmics i socials del seu procés rupturista", i com a exemple cita el fet que Barcelona no hagi estat elegida seu de l'Agència Europea del Medicament malgrat els "esforços" del Govern espanyol a favor de la candidatura de la capital catalana.

El candidat popular critica, a més, que durant les últimes setmanes Puigdemont ha llançat afirmacions "sobre mi mateix i sobre el Govern d'Espanya que pretenen embrutar el bon nom del nostre país i sembrar dubtes i incertesa a nivell internacional sobre la nostra exemplar democràcia".

En aquest context, el president del PPC defensa en la carta que els catalans "tenen dret a saber la veritat":

"Donada la greu situació per les acusacions expressades, crec que seria molt interessant la celebració d'un cara a cara públic entre nosaltres dos, vostè com a expresident que va portar la Generalitat fora de la legalitat, i jo en la meva condició de representant del partit del Govern d'Espanya que ha tornat les institucions catalanes a la normalitat democràtica, per clarificar els arguments del projecte que representem cadascun", argumenta Albiol.

Per això, Albiol proposa a Puigdemont celebrar una trobada a Brussel·les durant els pròxims dies abans de l'inici de la campanya electoral.