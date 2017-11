Puigdemont renuncia al sou d'expresident però no a la resta d'atribucions que li atorga la llei

Carles Puigdemont ha renunciat al sou d'expresident al qual tenen dret els presidents de la Generalitat quan acaben el seu mandat. Puigdemont contesta així al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que havia demanat informació sobre si havia sol·licitat emparar-se a la llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat. En canvi, el president no ha renunciat a les altres atribucions que s'estableixen en aquella norma, com ara, per exemple, disposar d'una oficina finançada.

Així doncs, Puigdemont no cobrarà el sou d'expresident, un 80% de la retribució de president durant quatre anys o una pensió vitalícia a partir dels 65, que correspon al 60%. El president continuarà cobrant, però, el sou que percep com a diputat, fins que es constitueixi un nou Parlament. Pel que fa a la resta del Govern destituït per l'executiu espanyol en aplicació de l'article 155, o bé cobraran la retribució que els pertoca com a exconsellers del Govern o bé tindran el sou de diputat si és que en tenen l'acta. Els consellers que també són diputats han de triar una de les dues retribucions.

Cal recordar que el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha demanat que se l'informi en el termini de 10 dies hàbils a partir del 16 de novembre sobre si Carles Puigdemont ha sol·licitat emparar-se a la llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, que estableixen els drets dels presidents que deixen d'exercir les funcions. Es tracta d'una instrucció del ministre Montoro sobre les conseqüències del 155 en la funció pública. També havia demanat informació sobre els alts càrrecs cessats en aplicació d'aquest article així com la llista de personal dels òrgans que s'han suprimit, la situació de la dissolució d'aquests òrgans i el termini previst per a la liquidació.A tot plegat, Carles Puigdemont hi ha respost amb una piulada al seu compte de Twitter: "L'Estat continua sent una màquina d'humiliar institucions i ciutadans. Montoro hauria de dedicar el seu temps a recuperar els diners perdonats del rescat bancari".