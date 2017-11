La policia de Brussel·les espera més de 50.000 manifestants

La policia de Brussel·les espera que el 7 de desembre acudeixin més de 50.000 persones a la manifestació independentista convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural a la capital comunitària.

La portaveu de la policia de Brussel·les Capitale-Ixelles, Ilse Van de Keere, va confirmar al diari La Libre-Belgique que van rebre la petició oficial pels organitzadors el passat 9 de novembre. Des d'aleshores, la policia «ha mantingut dues reunions per poder organitzar aquest esdeveniment», va dir Van de Keere, que també va anunciar que hi haurà una última reunió per ajustar el dispositiu de seguretat «quan es conegui el programa complet».

La marxa, amb el lema «Europe Wake up! Help Catalonia», es desenvoluparà pel Barri Europeu, on estan les seus de les institucions comunitàries, i espera arribar als 10.000 participants, segons els organitzadors. No obstant això, des de La Libre Belgique apunten que aquesta xifra serà «molt superior», ja que a dia d'avui «estan reservades ja 18.000 habitacions d'hotel» i «han noliejat diversos vols xàrter».

Òmnium i ANC han reservat fins a cinc vols: tres a Barcelona, un des de Girona (a l'espera d'un segon) i un altre des de Lleida, que se sumen a les rutes habituals entre Barcelona i Brussel·les que ofereixen diverses companyies.