El cap d´informatius de TV3 diu que «és periodísticament dolorós» no poder retransmetre la manifestació de Brussel·les

TV3 no ha retransmès en directe tota la manifestació d'aquest dijous a Brussel·les i només ha emès connexions puntuals amb la capital belga, condicionada per la Junta Electoral. En aquest sentit, el director d'informatius de TV3, David Bassa, ha criticat a través de Twitter que les televisions privades de l'Estat hagin pogut retransmetre tota la manifestació i la televisió pública catalana no ho hagi pogut fer. "És periodísticament molt dolorós comprovar com les privades espanyoles poden retransmetre tota la manifestació de Brussel·les, però TV3, fiscalitzada i cosida a recursos que ens demanen "modular el dret a la llibertat d'expressió", no", ha denunciat Bassa.