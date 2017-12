Comín: «Teniu por d´un jutge belga perquè teniu por a la democràcia i sou uns franquistes»

El conseller destituït de Salut, Antoni Comín, ha intervingut a l´acte final de la manifestació dels independentistes a Brussel·les per llençar un missatge contundent a l´Estat i el govern espanyols. "Teniu por d´un jutge belga, de que us digui la veritat. Esteu aterrats perquè digui que estem perseguits per les idees polítiques i que, per tant, els presos són presos polítics. Teniu por de la democràcia, de les urnes, perquè sou uns franquistes i teniu por de l´estat de dret. Teniu por de Catalunya perquè és un país de demòcrates", ha etzibat cridant des de l´escenari. Abans que ell han intervingut els també consellers destituïts Clara Ponsetí, Lluís Puig i Meritxell Serret, que també han fet una crida a "seguir endavant" amb el procés independentista, i han demanat a Europa que "vigili" l´Estat espanyol pel seu comportament amb Catalunya.