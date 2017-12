Els desnonaments cauen un 9,6% a Catalunya durant el tercer trimestre

Els desnonaments han baixat un 9,6% a Catalunya durant el tercer trimestre respecte al mateix període del 2016, segons dades publicades aquest dimecres pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Durant aquest període 2.545 famílies i particulars han perdut l'habitatge, que suposa el 22% del total de l'Estat (11.581). La majoria de desnonaments, 1.674 (un 65,7%) van ser com a conseqüència de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), és a dir, per impagament del lloguer. Els desnonaments per execucions hipotecàries van sumar 701, el 27,5%, i la resta de llançaments -170- van ser per altres causes.

Catalunya ha estat el territori de l'Estat que ha registrat més desnonaments, seguida d'Andalusia, amb 1.982, el País Valencià (1.463) i Madrid (1.255). Aquests quatre territoris van sumar el 62,6% de tots els llançaments practicats a l'Estat durant el tercer trimestre. També s'han presentat 358 concursos als jutjats mercantils i als jutjats de primera instància i de primera instància i instrucció, mentre que l'any passat se'n van presentar 376.