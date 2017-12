Rajoy descarta fer una remodelació del seu govern

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha descartat aquest divendres impulsar una crisi del seu govern ni cap remodelació del Consell de Ministres. Així ho ha dit durant el balanç que ha fet de l´any que acaba, en una roda de premsa des de la Moncloa. De fet, Rajoy no ha volgut ni parlar de la possible substitució del ministre d´Economia, Luís de Guindos, tot i l´especulació que pugui ocupar un lloc al Banc Central Europeu en breu. "Sobre això no hem pres cap decisió i ara no està vacant res al BCE. Es quedarà un lloc bacant en el futur i serà aleshores el moment de parlar-ne", s´ha limitat a dir.