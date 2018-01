Una "chirigota" de Cadis demana la decapitació de Puigdemont i el públic la concedeix

Una 'chirigota' de Cadis representa una decapitació pública del president Carles Puigdemont després d'un simulacre de judici d'època amb botxins armats amb grans destrals. Es tracta d'una de les composicions humorístiques que formen part del Concurs Oficial d'Agrupacions Carnavalesques de la ciutat andalusa, previ al carnestoltes que s'hi celebra. Un dels grups a concurs posa en escena una farsa judicial en què un dels membres afirma que la decapitació de Puigdemont és virtut de l'article 155. Després surten a l'escenari tres personatges disfressats amb perruques i ulleres que escarneixen el president de la Generalitat cessat per l'Estat i que demanen clemència per haver organitzat el referèndum. El conductor del procediment trasllada la sol·licitud al públic, que davant la pregunta de si se li ha de perdonar la vida o no, clama unànimement per la segona opció.

L'actuació s'ha difós a través de les xarxes socials, on ha recollit comentaris de denúncia però també d'aprovació.