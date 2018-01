Els regals més curiosos que ha rebut Puigdemont de president

Un, dos, tres, quatre, cinc, sis: maaaangos!! El 25 de juliol del 2016, va arribar un paquet al palau de la Generalitat amb sis exemplars d'aquesta fruita ja no tan exòtica, gentilesa del consolat del Pakistan a Barcelona. El destinatari, l'aleshores Molt Honorable President, Carles Puigdemont i Casamajó. Els mangos pakistanesos es va destinar a «usos departamentals» ( ergo algú se'ls va cruspir, lògicament; llençar menjar o deixar que es faci malbé no té perdó de Déu), segons consta en la relació d'obsequis rebuts en raó de la representació constitucional del Departament de Presidència.

La llista s'elabora des que el 21 de juny de 2016, el primer any de la presidència de Puigdemont, el Govern, per iniciativa del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, que dirigia Raül Romeva, va aprovar el primer codi de conducta dels alts càrrecs, que, entre d'altres punts, n'inclou un que prohibeix l'acceptació de regals. Així les coses, el Departament de la Presidència, en funció del tipus d'obsequi, els diposita bé a l'Arxiu d'obsequis institucionals de la Presidència (aquí hi van a parar regals de tota mena que amb el pas dels mesos han configurat un catàleg digne d'un basar xinès: des de barrets de cowboy fins a gossets pigall de peluix); a la Biblioteca de la conselleria o als fons d'altres departaments (llibres) o, com en el cas dels sis mangos, se'ls donen «usos departamentals» (bàsicament això ocorre amb els béns peribles).

Full de càlcul de 43 pàgines

El primer regal inventariat després de l'aprovació del nou codi de conducta de Romeva, que s'emmarca dins de la llei de Transparència aprovada pel Parlament a mitjans de desembre amb el vots a favor de CiU, ERC, PSC i PP a proposta del Govern d'Artur Mas –una vegada més, la feina iniciada pel 129è president la va acabar rematant el 130è–, és la pintura a l'oli L'Aubadera (un espai natural circumscrit a les Illes de l'Ebre) que l'Ajuntament de Móra d'Ebre va entregar al president en una visita oficial que va tenir lloc el 16 de juliol del 2017. Des de llavors i fins al 21 de setembre passat –en aquelles dates la convulsionada situació política no tenia temps per a massa visites ni per a massa regals–, la llista d'obsequis a la màxima institució catalana va incorporar 645 referències que es poden consultar amb pèls i senyals al portal Govern obert ( transparencia.gencat.cat).

Hi ha registrats objectes ben curiosos: a l'arxiu de Presidència s'hi conserven una samarreta estampada amb el nom dels «Motards Independentistes» d'Amer; un joc de pala i pilota basca que el lehendakari Íñigo Urkullu va donar a Puigdemont en una reunió al palau (19/06/2017); un parell d'arracades i dos punys de camisa gentilesa de l'ambaixador de Qatar o una janukià (canelobre jueu) entregada pel rabí de la Chabad de Barcelona al president en el primer Congrés de líders rabínics, celebrat a Girona el mes de juny passat. Una «bata blanca de metge» amb el nom i els cognoms del president brodats, més un fonendoscopi, dos obsequis de l'hospital de la Vall d'Hebron, i una pipa de fumar made in Amer.



Anxoves, dàtils, cireres

Hi ha un llarg llistat de menjar de quilòmetre zero i de delícies vingudes de més lluny: anxoves de l'Escala, cireres de Sant Climent de Llobregat, una mona de xocolata de Sitges, dàtils dels Emirats Àrabs Units i una llonganissa embotida per la Federació Catalana d'Indústries de la Carn.



Regals amb missatge

També hi ha una bona colla d'obsequis carregats de missatge polític. Per exemple, un banderí amb la imatge de Carles III d'Espanya, duc de Parma i de Plasència, rei de Nàpols i de Sicília (1716-1788), que ha passat a la història com «el Polític» o «el millor alcalde de Madrid», entregat en mà a Puigdemont per una quinzena d'alcaldes de la província de Jaén que van visitar la seu presidencial el 19 de juny de l'any passat, amb l'alcaldessa de la Carolina, Yolanda Reche Ruz, alhora secretària general del PSOE al municipi, al capdavant.

O el discos compactes Songs of Spanish Civil War i Raimon Catalonia Protests Songs, dos detalls dels responsables de l'Smithsonian Institution de Washington, que el 130è president català va visitar al març. L'estiu vinent l'entitat té previst dedicar especial atenció a Catalunya en l'Smithsonian Folklife Festival, en virtut d'un acord rubricat per l'exconseller de Cultura Santi Vila. També criden l'atenció, sobretot després dels últims esdeveniments ocorreguts en el si de la direcció del PDeCAT, els quadres que amb què va obsequiar la Presidència el pintor Enric Gómez Villaplana: dos retrats a l'oli, un de Carles Puigdemont i l'altre del polític dels dos passos al costat: Artur Mas.

Llibres amb segones

I hi ha inventariats i dipositats a la biblioteca de Presidència o en fons documentals d'altres conselleries, un reguitzell de llibres amb títols que, vist el context polític dels últims dos anys, no tenen pèrdua: l'obra Fields of battle. Lands of peace va arribar per correu al palau el 20 d'abril del 2017, gentilesa del president d'Abertis, Salvador Alemany, un compendi de fotografies de paisatges que han recuperat l'esplendor després de ser escenaris de guerra obra de Michael St. Maur Sheil. O 20 cosas que deberías recordar de la España de siempre. 20 cosas que deberías recordar de la España de hoy, regal de la consultora Accenture. O Auge y declive de la derecha nacionalista. Del Palau de la Música al PDeCAT, d'Editorial Catarata, escrit per Joan Marcet i amb pròleg de Xavier Vidal-Folch. O El Ministerio Fiscal, obsequi del traspassat fiscal general de l'Estat José Manuel Maza, que, amb la perspectiva que donen els fets, molt probablement el llavors Molt Honorable no devia llegir.