Tres minuts de silenci a Girona en suport als «presos polítics»

La plaça del Vi de Girona es va tornar a tenyir de groc. Ahir, però, també es va omplir de llum: la de les llanternes dels mòbils de les 2.000 persones que, segons els organitzadors, s'hi van concentrar a les vuit del vespre per reclamar la llibertat per als «presos polítics». Els manifestants van fet tres minuts de silenci, un per cada mes d'empresonament.