Francisco Bañeres serà el nou fiscal superior de Catalunya

El tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en serà el nou fiscal superior després d'haver obtingut l'aval del Consell Fiscal. Segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat, el Consell Fiscal va proposar el nomenament de Bañeres en la seva reunió d'aquest dimecres. Ara, el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, una vegada escoltat el Consell Fiscal, proposarà el Consell de Ministres que el designi, una decisió que previsiblement es prendrà aquest divendres

Bañeres, tinent fiscal des de 2013, ha estat l'únic que ha presentat candidatura per cobrir la vacant que va deixar el seu antecessor José María Romero de Tejada, mort el 27 de novembre de 2017 per una infecció pulmonar.

Així mateix, el Consell Fiscal ha proposat el nomenament de la fiscal Concepción Talón com a nova fiscal cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona en substitució d'Ana Magaldi, el mandat de la qual havia conclòs i no es va presentar com a candidata a renovar, una plaça a la qual també s'havia presentat el fiscal Fernando Rodríguez Rey.