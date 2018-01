L'Estat adoptarà mesures per evitar investir Puigdemont

La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar ahir que l'Executiu central «adoptarà tot tipus de mesures» perquè la investidura del candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, «no es produeixi» perquè, segons va defensar, «només pot ser triat» president de la Generalitat «amb una flagrant» vulneració de la llei.

«És impossible», va assenyalar en una entrevista a Cadena Cope, preguntada per la possibilitat d'una investidura a distància de Puigdemont, que es troba a Brussel·les després de la declaració unilateral d'independència de Catalunya.

Així, va demanar al nou president del Parlament, Roger Torrent, que no comenci la seva carrera política «violentant la llei» ni «repeteixi l'espectacle» que la seva predecessora en el càrrec, Carme Forcadell, va donar els dies 6 i 7 de setembre amb l'aprovació de la Llei de Referèndum i de la de Transitorietat Jurídica a Catalunya. «Va ser una burla a la democràcia», va remarcar, per després asseverar que el Govern central reaccionarà si Torrent «pren la decisió equivocada».

L'exportaveu del Govern central va asseverar que des de l'Executiu «estaran pendents» de les decisions que adopti ell i la Mesa de la Cambra autonòmica. En qualsevol cas, esperaran que Torrent les prengui «respectant» la legalitat, el reglament del Parlament i la Constitució espanyola, i va insistir que la investidura de Puigdemont com a president ha de fer-se amb el candidat present en la institució.

Per a ella, l'informe dels lletrats del Parlament -que rebutja una investidura telemàtica o per delegació- és «molt clar», i va ironitzar sobre la possibilitat que un diputat vulgui «marxar de vacances al Carib» i des d'allà votar iniciatives en la institució. Amb aquest argument, va afirmar que Puigdemont «ha arribat al final del trajecte» perquè no pot liderar l'Executiu català. «Ho saben els seus i l'independentisme», va afegir. I el va instar a «fer un pas enrere» pensant en Catalunya i a deixar la «propaganda» de construir el «mite» de la independència, encara que va defensar que els dirigents separatistes «mai» fan el que li «va millor a Catalunya, si no a la seva conveniència personal».

Preguntada per la possibilitat que Puigdemont aparegui en el Parlament el dia del debat d'investidura, la vicepresidenta va exposar no voler entrar en «hipòtesis». Però va subratllar que l'exlíder de l'Executiu català té una ordre de crida i cerca a Espanya i que els cossos i forces de seguretat de l'Estat «estan fent molt bé el seu treball».



El 155 continuarà

D'altra banda, va avisar que la investidura «no és suficient» perquè cessi l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya a causa del procés sobiranista.

«És necessari que el president assumeixi el seu càrrec», va dir, precisant que l'article constitucional deixarà d'estar actiu quan prengui possessió el nou Govern a Catalunya.

I preguntada per la possibilitat que s'obri una altra via del diàleg entre el Govern central i el nou Executiu català quan prengui possessió, Santamaría va posar l'accent que «la via per la qual ha d'apostar» el Govern català és «la legalitat», i només en aquest marc de «respecte a la llei» podrà haver-hi diàleg.

«Dialogarem, com amb la resta de les comunitats autònomes, amb governs que respecten la llei, si no és impossible el diàleg», va remarcar, lamentant que els dirigents independentistes «només volien parlar del referèndum» d'autodeterminació quan el Govern central va voler negociar amb la Generalitat. «No em puc asseure amb qui s'ha inventat les regles del joc», va resoldre la vicepresidenta del Govern central.



No a un referèndum

En aquest sentit, va rebutjar la celebració d'un referèndum a qualsevol regió, al·legant que aquestes decisions li correspon adoptar-les al conjunt dels espanyols. «No som en aquestes esbandides ni decisions», va dir sobre la possibilitat de contemplar aquesta opció davant l'auge del nacionalisme català, insistint que el Govern espanyol ni podia «ni autoritzarà» un referèndum. «Els nacionalistes poden defensar el que vulguin, però sempre dins de la llei», va concloure Santamaría a l'entrevista.

La també ministra per a les Administracions Territorials va reiterar que qualsevol Govern democràtic «ha de vetllar perquè la llei es compleixi» i per la independència de la presa de decisions dels tribunals.