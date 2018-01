Neguen la llibertat a Sandro Rosell per un «altíssim risc de fugida»

La Secció Tercera de la Sala penal de l'Audiència Nacional va rebutjar ahir deixar en llibertat provisional l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, a la presó des del passat mes de maig per l'operació Rimet, i li respon la seva oferta de presentar una fiança de 400.000 euros que aquesta quantitat no minimitzaria «l'altíssim risc de fugida».

El tribunal exposa en un acte de deu pàgines que consta acreditat que l'expresident del Barça, acusat del cobrament de comissions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol, ha estat movent les seves influències per aconseguir un refugi blindat a l'extradició a Tailàndia o Dubai per a una persona propera a Ricardo Teixera, expresident de la Federació Brasilera de Futbol i acusat de blanqueig en aquest procediment. «No existeix mesura alternativa, fora de la presó provisional incondicional, que pugui conjurar el risc de fugida d'una persona amb aquesta possibilitat de contactes en països sense tractat d'extradició amb Espanya», exposa la Sala i afegeix que la presó provisional és per tant «necessària, proporcionada i insubstituïble» per una altra mesura menys onerosa.

L'acte recull una conversa telefònica mantinguda entre Rosell i Teixera en la qual aquest últim li confessa que una tercera persona li aconseguirà una llicència per viatjar a Tailàndia i Dubai i li demana a Rosell que li miri «la possibilitat» d'obtenir això mateix per a una amiga. «Ah sense problemes. Per anar a Qatar?», li respon l'exdirectiu i li diu que no es preocupi per a «res» que no l'enxamparan.