La Fiscalia demana activar l'euroordre contra Puigdemont

La Fiscalia General de l'Estat ha demanat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que emeti una euroordre de detenció contra Carles Puigdemont per delictes de rebel·lió, malversació i sedició. Ara haurà de ser Llarena qui decideixi si demana o no a la justícia danesa que detingui l'expresident de la Generalitat.

Puigdemont és des d'aquest matí a Copenhaguen, on hi ha aterrat provinent de Brussel·les i on té previst participar aquesta mateixa tarda en un debat sobre la situació política catalana en una universitat del país.