L'Estat tira endavant i confirma el recurs al TC

El Consell de Ministres va acordar ahir impugnar davant el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat signada pel president del Parlament i publicada al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma.

Es tracta de complir amb la seva «obligació» de «defensar Espanya» i «evitar un altre afrontament» de l'expresident català a la democràcia, en paraules de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

D'aquesta forma, l'Executiu manté així el seu criteri de recórrer aquesta candidatura signada per Roger Torrent el passat dia 22 i publicada el 23 de gener i de fer-ho malgrat comptar amb el criteri discrepant del Consell d'Estat, que no creu que sigui el moment d'acudir al Tribunal Constitucional.

«El senyor Puigdemont està en cerca i captura. Aquest és el quid de la qüestió», va emfatitzar la vicepresidenta, que va agregar que aquest recurs es presenta amb tot respecte cap al Consell d'Estat». El Govern central creu que és la via per «evitar que algú fugit de la justícia pugui de forma il·legítima ser investit i posar-se al capdavant d'un govern autonòmic».

Si el Tribunal Constitucional admet a tràmit aquest recurs contra la candidatura de Puigdemont, (en una sessió que el Govern espera que se celebri abans de dimarts, quan Torrent ha convocat el ple d'investidura), se suspendrà automàticament la celebració d'aquest ple. Si aquest Ple segueix avançant els membres de la Mesa del Parlament podrien incórrer en desobediència i es podrà actuar contra ells.

El recurs que el govern espanyol va presentar davant del Tribunal Constitucional també demana, a banda d'impugnar la candidatura de Carles Puigdemont, que se suspengui el ple del proper 30 de gener si Puigdemont es manté com a candidat.

En una roda de premsa al Palau de la Moncloa, Sáenz de Santamaría va recalcar que el Govern central té entre les seves obligacions «defensar Espanya i l'Estat de Dret», així com un «absolut compromís amb la legalitat constitucional i estatutària a Catalunya». Segons va afegir, tenen «el compromís polític» i el «deure constitucional» de fer tot el possible per evitar que es vulneri la llei, utilitzant «tots els instruments legals» perquè Puigdemont no «torni a desafiar l'Estat de Dret».

Davant el revés del Consell d'Estat, Santamaría va justificar seguir endavant perquè Puigdemont està en crida i cerca a Espanya pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació de cabals públics i desobediència en negar-se a «rendir comptes davant el Tribunal Suprem».

Segons va subratllar, «es tracta de delictes molt greus contra la pròpia democràcia i les institucions de l'Estat» que «li impedeixen» ser investit president.

El president del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, va convocar Ple extraordinari per avui a les 13 hores amb la finalitat d'estudiar si s'admet a tràmit la impugnació de la candidatura. Igualment, hauran d'estudiar si accepten la petició dels diputats electes de Junts per Catalunya, entre els quals s'inclou Carles Puigdemont, per ser part en el procediment.



El PSOE es desentén del «cop»

El PSOE coincideix amb el Govern en què Carles Puigdemont, fugit de la justícia, no pot ser candidat a la investidura, però considera que el «cop» que, segons la seva opinió, li va donar el Consell d'Estat rebutjant la presentació ara de la impugnació només és responsabilitat de l'Executiu. «Els revessos jurídics són del Govern, que és el que porta la iniciativa», va apuntar. I Cs també va assegurar que demanarà «explicacions» a Rajoy si el recurs no prospera.