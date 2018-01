Bàscara Malmeten escultures dels consellers

Dues escultures dedicades als consellers destituïts i als Jordis creades per un grup de veïns de Lladó han aparegut malmeses a Bàscara. Es tracta d'unes instal·lacions pensades per recórrer diversos municipis de manera itinerant, que pretenen denunciar la situació que aquestes persones estan vivint, i que no s'oblidi que alguns d'ells segueixen a la presó.