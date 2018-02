Interior avisa el jutge de sis «traïcions» dels Mossos durant l'1 d'octubre

Es Mossos d'Esquadra van rebre l'ordre expressa de precintar més de mil locals a Catalunya abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, a més de confiscar els efectes i instruments necessaris per facilitar aquesta votació. No obstant això, Interior ha enviat un informe al jutge on denuncia fins a sis «traïcions» que la policia autonòmica va fer aquell dia.

Segons informa elespanol.com, entre aquestes hi hauria manipulació les dades de les seves actuacions durant els dies previs per fingir una contundència inexistent davant del referèndum. També assegura Interior que els Mossos van mentir quan deien que gràcies al seu treball es va evitar el vot en 99 col·legis electorals.

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional aporten almenys 40 casos de «efectius de Mossos d'Esquadra en actitud passiva» i en 3 intervencions «van ocórrer incidents directes» amb agents dels Mossos que van entorpir o dificultar les actuacions policials».

L'informe també confirma que part de les urnes decomissades són (almenys en 11 de les intervencions) van ser un ardit per inflar els números ja que els agents no les van decomissar, sinó que les van portar a comissaria quan els organitzadors van acabar de comptar els vots.

En alguns casos, el paper dels Mossos va passar de la inacció a la col·laboració evident amb la consulta, segons l'informe. És el cas de la intervenció ocorreguda al CEIP Gayarre, on un membre de la policia autonòmica «va alertar de la intervenció de la Policia Nacional a les persones que es trobaven a les portes del punt de votació».

Els Mossos d'Esquadra van requerir a 233 punts la presència de la Guàrdia Civil i la Policia per donar suport a la seva presència sobre el terreny i fer complir els mandats judicials .En els 83 punts que corresponen a Barcelona hi havia ja congregades entre 200 i 800 persones a cada un d'ells, «bloquejant les portes d'accés».



Declaració per les càrregues

Dos agents de la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu de l'1-O a Fonollosa van declarar ahir al matí a Manresa davant la jutgessa que investiga les càrregues policials que hi va haver l'1-O a cinc punts de votació del Bages.

Es tracta dels dos primers agents a tot Catalunya que van donar explicacions per la violència de l'1-O -concretament són les persones que es van endur l'urna. Un dels advocats de l'acusació, David Casellas, es va mostrar satisfet a la sortida, perquè gràcies a la declaració dels agents com a testimonis «s'han pogut aclarir alguns extrems».

Per exemple, els agents van identificar la persona que va actuar com a màxim responsable de l'operatiu a Fonollosa, i també van confirmar que els dies previs es van fer reunions «al màxim nivell» per preparar les actuacions amb la presència d'un tinent coronel. D'altra banda, l'advocat també va explicar que, sobre l'ús de la força, els agents no van aclarir què van veure exactament ni tampoc si van sentir quines ordres es donaven al respecte.

Segons les explicacions que va donar l'advocat de l'acusació, David Casellas, a la sortida dels jutjats, els guàrdies civils van explicar que l'1-O van anar a Fonollosa perquè van rebre l'ordre d'interceptar el material electoral del referèndum que hi havia en aquest municipi del Bages. L'urna no es trobava dins el punt de votació, sinó que els agents van relatar que gràcies a la informació d'un altre agent la van poder trobar amagada en un camp proper. Un cop van haver confiscat l'urna, van entrar dins el consistori (el punt de votació) per recollir la resta de material electoral, com portàtils, "que fins i tot estaven apagats i dins de fundes", paperetes o fulls de constitució de mesa, ha afegit l'advocat.