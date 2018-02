Elsa Artadi es perfila com a alternativa a la candidatura de Carles Puigdemont

En plena negociació entre les forces sobiranistes per investir president, un nom agafa cada cop més força i no és el de Carles Puigdemont. La diputada i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, sona amb força aquests dies com a candidata alternativa a Puigdemont a la presidència de la Generalitat.

Tanmateix, de portes enfora Artadi defensa la candidatura de Carles Puigdemont per ser el president de la Generalitat: «Puigdemont és el nostre candidat». Va dir als passadissos del Parlament en preguntar-se-li per la possibilitat que ella encapçali una candidatura alternativa a la de Puigdemont per ser investida.

«Puigdemont és el nostre candidat però, sobretot, és el candidat del Parlament», va resoldre Artadi, que ahir va participar en reunions per, precisament, desencallar la investidura.

Fonts de JxCat asseguren que no es té en compte una alternativa a Puigdemont i que la seva aposta es manté intacta per investir el seu candidat, actualment residint a Brussel·les. «A dia d'avui no estem en aquesta fase de posar noms de possibles alternatives al president Puigdemont, perquè el que estem fent és treballar per investir el president Puigdemont», van resoldre.

La possibilitat d'investir un candidat de JxCat alternatiu es va intensificar dimecres quan, en un document intern de la CUP, es reflectia que la llista de Puigdemont preveia aquesta possibilitat.

La proposta reflectida en el document passava per investir Puigdemont a Brussel·les a través d'una assemblea d'electes i després intentar repetir més tard la investidura de Puigdemont al Parlament, però s'admetia per primera vegada la possibilitat que el candidat investit en la Cambra fos un altre.



ERC, oberta a un altre candidat

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va assegurar ahir en una entrevista a TV3, que no té coneixement que JxCat hagi proposat a les negociacions investir alguna altra persona que no sigui Carles Puigdemont. «No em consta», va dir, tot assegurant que «a ERC no li pertoca posar noms sobre la taula ni valorar noms que no ens consta que estiguin sobre la taula». En tot cas, va dir que ERC estaria «oberta a valorar-ho i no seria un problema» si finalment JxCat opta per proposar un candidat a investir alternatiu. En aquest sentit, Sabrià va anunciar que JxCat i ERC negocien una proposta de resolució per ser debatuda i votada en el ple del Parlament amb la qual buscarien «legitimar» Carles Puigdemont com a president de la Generalitat encara que no torni a Catalunya per a la investidura. En declaracions a Tv3 recollides per Europa Press, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, va confirmar l'existència d'aquesta resolució i ha assegurat que és una via més viable que no una reforma de la Llei de la Presidència, com proposa JxCat.

«Sí que és cert que hi ha una proposta de resolució sobre la taula. Ens estem mirant el text amb molt afecte i intentarem trobar l'equilibri per poder portar-la al ple i aprovar-la com més aviat millor», va explicar el republicà.

Sabrià no va voler entrar en els detalls de la resolució per no «entorpir» la negociació, i va declinar posar terminis per aconseguir un acord definitiu, ja que considera que no seria beneficiós per a les converses. Amb aquesta proposta de resolució els independentistes buscarien un reconeixement del Parlament al fet que Puigdemont és el president de Catalunya.