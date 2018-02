Junqueras: "El millor regal que ens podeu fer avui és fer Govern"

Aquest dissabte fa 100 dies que el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, està empresonat a Estremera. En un missatge que ha fet arribar perquè es publiqui al seu compte de Twitter personal, el també líder d'Esquerra ho ha aprofitat per demanar un acord que permeti la constitució del nou executiu: "El millor regal que ens podeu fer avui és fer Govern, recuperar-lo per avançar nacionalment i socialment". Junqueras també ha agraït el "suport" i les cartes que rep des de la presó. "Mantenim viva la flama. Us estimo!", conclou el tuit.



Junqueras comparteix cel·la amb el conseller d'Interior destituït, Quim Forn, que també fa 100 dies que està entre reixes. Forn, que va anar a les llistes de JxCat, va decidir renunciar a l'acta de diputat. Al seu torn, el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, fa 117 dies que estan empresonats a Soto del Real.





Missatge de Junqueras:



