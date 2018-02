La cupaire Mireia Boya diu que no acatarà la constitució davant de Llarena

L'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha dit que dimecres declararà davant del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i ha assegurat que "anirà de cara" i no renunciarà ni "una coma" al programa electoral amb que la formació anticapitalista es va presentar al 27-S i al fet que l'1-O "vam fer un referèndum i el vam guanyar".

Boya ha manifestat que "no serveix de res adjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó" i ha afirmat que tota la causa per la qual està sent investigada pels delictes de rebel·lió i sedició es basa en un atestat de la Guàrdia Civil "parcial i interessat, que crea un relat que no es correspon amb la realitat perquè no hi va haver violència". En cas que acabés entrant a presó, situació que ha qualificat com "el pitjor dels escenaris", s'ha mostrat convençuda que només en sortirà "quan tinguem la República", tot reclamant que ara toca implementar-la.

Davant aquesta possibilitat, ha reclamat una "reacció política" que passi per una "estratègia conjunta i coordinada" dels partits i de tots els independentistes. Així mateix, no ha concretat si respondrà a les preguntes de la fiscalia.