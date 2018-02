El ministeri vol incloure el castellà com a llengua vehicular gràcies al 155

El Ministeri d'Educació estudia si en l'aplicació del 155, a través del qual assumeix les competències del Departament d'Ensenyament, pot modificar les normes de preinscripció escolar i incloure, en l'imprès que omplen les famílies, una casella per a què els pares puguin triar el castellà com a llengua vehicular amb què volen escolaritzar els seus fills. Així ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, que també ha assegurat que el govern espanyol és ''sensible amb el problema''. Marín creu que encara hi ha temps i per tant, ha augurat que la decisió es comunicarà d'aquí a unes setmanes. El període de preinscripció escolar a Catalunya és habitualment, a finals de març.

Després que el sindicat Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES) hagi iniciat una recollida de signatures a través de Change.org, i amb la qual n'ha recollit unes 3.000, el secretari d'estat d'Educació, Marcial Marín, ha confirmat que el ministeri està estudiant prendre mesures per poder incloure una casella en els documents de preinscripció escolar que permeti triar la llengua vehicular d'escolarització a les famílies.S'amplia la investigació per adoctrinament als llibres de text Paral·lelament, el Ministeri també ha confirmat que s'ampliarà la investigació dels llibres de text a Catalunya per possible adoctrinament. Precisament va ser AMES qui va denunciar ''adoctrinament ideològic partidista'' en un informe on analitzava, el maig passat, el contingut dels llibres de coneixement del medi de 7 editorials diferents. Després de la denúncia, Marín va anunciar que s'havia encarregat a Alta Inspecció, un informe detallat del contingut dels llibres de text a Catalunya, que ara es vol ampliar.