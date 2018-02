Anna Gabriel (CUP) aclareix avui si torna per declarar o es queda a Suïssa

L'exdiputada de la CUP i actual membre de la seva direcció Mireia Boya va avançar que avui es convocarà una roda de premsa amb la també exdiputada dels anticapitalistes Anna Gabriel, per tal que «ella mateixa expliqui la seva estratègia» davant la citació per a declarar davant el Tribunal Suprem que té per a demà. Gabriel va estar els darrers dies a Ginebra preparant la seva defensa amb advocats internacionals i això ha fet que s'hagi especulat sobre la possibilitat que no acudís i es quedés a Suïssa amb una estratègia semblant a la de Carles Puigdemont. Tot i que Boya va reconèixer que no ha parlat amb Gabriel, sí va afirmar que totes dues comparteixen «un paraigües de defensa política i jurídica, amb la defensa del dret a l'autodeterminació i seguint els punts del programa electoral i del mandat popular».

Segons va informar TV3, l'advocat d'Anna Gabriel a Ginebra és Olivier Peter. Alineat amb associacions progressistes i expert en extradicions, va ser un dels encarregats de presentar davant la justícia europea els recursos d'una vintena de presos d'ETA a qui es va aplicar la doctrina Parot. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dilluns que en cas que l'exdiputada de les CUP Anna Gabriel no acudeixi a la cita judicial aquest dimecres en el Tribunal Suprem «haurà d'explicar a la ciutadania perquè té una condició diferent» i se situa per sobre de la llei».

El president del Parlament, Roger Torrent, va rebutjarahir reunir-se amb el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, fins que el president del Govern central, Mariano Rajoy, respongui la seva petició de mantenir una trobada.

«Abans de resoldre qualsevol altra qüestió amb vostè, i atenent a la dignitat institucional del meu càrrec, considero necessari que es doni resposta a la meva carta», va dir en una carta enviada a Millo i recollida per Europa Press, en referència a la carta que va remetre a Rajoy demanant-li una reunió.

La Mesa del Parlament té previst abordar avui a les 10 hores la sol·licitud de JxCat per modificar la Llei de la Presidència amb l'objectiu de poder investir a distància Carles Puigdemont, van explicar a Europa Press fonts parlamentàries.

JxCat va registrar la iniciativa el divendres 9 de febrer i va demanar que es tramités pel procediment de màxima urgència, però el president de la Cambra, Roger Torrent, la va deixar fora de la reunió de la Mesa de la setmana passada per «defectes de forma» en la sol·licitud.