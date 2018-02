Lloveras surt lliure del TS després d'admetre que va recomanar als ajuntaments participar a l'1-O

L'exalcalde de Vilanova i la Geltrú i expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras va admetre ahir davant el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que va recomanar als ajuntaments participar en el referémdum de l'1-O. Ni la Fiscalia ni l'acusació popular, exercida en representació de Vox va demanar mesura cautelar alguna contra ella, per la qual cosa va sortir de l'òrgan judicial en llibertat.

Lloveras va ser interrogada en qualitat d'investigada durant hora i mitja per la seva responsabilitat en el paper dels ajuntaments en ocasió del referèndum il·legal del passat 1 d'octubre. Segons fonts de l'acusació, els hauria recomanat participar en la consulta malgrat les prohibicions del Tribunal Constitucional basant-se en l'assenyalat en tractats internacionals que no ha pogut concretar.

Preguntada per la frase «per les bones o per les dolentes» que Lloveras va proferir en una de les converses telefòniques intervingudes per la Guàrdia Civil que va mantenir amb Josep María Jové -qui va anar número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras-, ha assenyalat que aquesta afirmació potser va ser erròniament transcrita pels agents en el document aportat a la causa.

A les portes del Suprem va explicar que havia contestat a les preguntes de totes les parts i que aquestes responien l'interès de conèixer què és exactament l'AMI i què van fer els ajuntaments pel que fa a la convocatòria de l'1-O.

«He contestat amb total transparència perquè no tinc res a ocultar, crec que tant les activitats d'AMI com les dels ajuntaments eren absolutament legals -va afegir-. Així que ha anat molt bé».

Lloveras va rebutjar contestar altres preguntes que li van fer els periodistes, com les dirigides a conèixer l'explicació que ha donat al jutge de com va interpretar la prohibició del referèndum decretada pel Tribunal Constitucional. Per la seva banda Javier Melero, advocat de l'expresident Artur Mas i el despatx del qual també defensa Lloveras, es va referir al final de les declaracions a com pot afectar la resta d'investigats l'anunci realitzat per l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel que no acudirà a la seva cita d'avui davant el jutge Llarena.