El Govern amenaça de perpetuar el 155 si Sànchez és investit president

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va supeditar el manteniment de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya no tant a qui sigui el futur president com al fet que la Generalitat compleixi la llei i amb les seves obligacions. Això sí, va remarcar que no creu que Jordi Sánchez, en presó provisional, estigui en condicions d'assumir la responsabilitat de governar.

Així va respondre Catalá en ser preguntat pels mitjans de comunicació sobre si el Govern de Mariano Rajoy es planteja mantenir l'article 155 si el candidat a la Presidència de la Generalitat és un dels imputats en la causa per l'anomenat «Procés», després que s'hagi apuntat la possibilitat d'investir l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i número dos a la llista de Junts per Catalunya. «El 155 es va aprovar com a conseqüència d'una situació d'incompliment greu per part del Govern de Catalunya. Per tant, no és una qüestió de persones, no és qui sigui el futur president o quines siguin les seves circumstàncies. És que el Govern de la Generalitat compleixi amb les seves obligacions», va explicar.

Per tant, el ministre va afirmar, en declaracions als periodistes després d'assistir a les preses de possessió de nous magistrats del Tribunal Suprem, que l'Executiu central «no té res a dir ni fixar condicions sobre qui sigui president», alhora que ha remarcat que quan a Catalunya hi hagi un govern «que apliqui la llei, que exerceixi les seves competències», l'aplicació del 155 «desapareix».

Així, a la pregunta de si veu el Govern central cedint els poders de la Generalitat a un president en presó preventiva, Catalá ha insistit que el 155 es va aprovar a causa d'unes «circumstàncies extraordinàries com a conseqüència d'incompliments greus d'obligacions». D'aquesta manera, va dir que «no és que el Govern hagi de tornar funcions o que hagi d'autoritzar res», sinó que «el que és raonable, el desitjable, és que hi hagi com més aviat millor un govern a Catalunya que compleixi les seves obligacions dins la Constitució i l'Estatut d'Autonomia».

El dirigent independentista Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i que roman en presó preventiva pel seu paper en el procés sobiranista, no és un candidat «viable» per dirigir la Generalitat, segons va afirmar la número dos del PSOE, Adriana Lastra.



«Candidat viable»

En declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats, Lastra va subratllar que «el que necessita Catalunya és un candidat viable i un govern amb urgència». «Entenem que Jordi Sánchez, per la seva situació (processal), evidentment no ho és», va afegir, subratllant que aquesta opinió és compartida pel PSC.

La vicesecretària general del PSOE es va pronunciar en aquest sentit després de ser preguntada per la possibilitat que l'independentisme acabi presentant la candidatura a la Generalitat de Sànchez, a la presó des del passat 16 de novembre.

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va avisar que en cas que el candidat a la presidència de JxCat acabi essent el diputat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, quedarà demostrat que el que busquen és allargar el Procés independentista i «embolicar-ho més».

La portaveu parlamentària del PSC-Units, Eva Granados, va anunciar que el seu grup parlamentari votarà a favor de totes les propostes de resolució a excepció de la de JxCAT, que proposa el reconeixement de Carles Puigdemont. En tot cas, va considerar que la proposta és un «premi ben petit i ben pobre» per a Puigdemont i va explicar que no van presentar reconsideració de la seva admissió a tràmit perquè «no deixa de ser una mera declaració i no fa cap tipus de legitimació de Puigdemont, a banda de «no compartir» la diagnosi de la situació política que fa. D'altra banda, va valorar que seria un «error polític» nomenar candidat a la investidura una persona que no pugui «exercir amb plenitud les funcions».



«Disbarat còsmic»

El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, considera que l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que es troba en presó preventiva, «no és el candidat ideal» per presidir la Generalitat, encara que ha afegit que són les forces polítiques catalanes les que han de prendre una decisió i fer-ho en el marc de la llei.

El portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, va titllar de «disbarat còsmic» la proposta d'investir president Jordi Sànchez.