Les tres opcions de Puigdemont: proposar un successor, postular-se ell o esgotar el calendari

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont reunirà aquest dissabte a Berlín a partir de les 15 hores al grup parlamentari de JxCat per abordar com desencallar la legislatura a Catalunya o si el més convenient és avançar cap a unes noves eleccions.

Puigdemont va assegurar en una entrevista recent que aposta per formar Govern, però no va descartar una repetició electoral, i el termini per evitar que el Parlament es dissolgui automàticament expira la mitjanit del 22 al 23 de maig.

La reunió se celebrarà un dia després que el Parlament hagi aprovat la reforma de la Llei de la Presidència per fer investidures a distància, però no és clar que JxCat la vulgui utilitzar per intentar de nou la investidura de Puigdemont.

Contra la investidura de Puigdemont pesen diversos obstacles, el principal, que el Tribunal Constitucional va suspendre la setmana passada la candidatura de l'expresident i, promoure-la de nou, suposaria incórrer en desobediència.

JxCat sospesa presentar una candidatura alternativa a la de l'expresident, que facilitaria poder desencallar la investidura si tria un candidat que no tingui processos judicials oberts -5 dels seus 34 diputats sí que els tenen-.



Ball de noms

El requisit per ser president a Catalunya és tenir escó, i des de les eleccions s'han sospesat múltiples noms com els d'Elsa Artadi, Laura Borràs, Marta Madrenas, Josep Costa, Antoni Morral, Marc Solsona, Eduard Pujol i Quim Torra, tots diputats de JxCat.

JxCat sempre ha negat públicament qualsevol alternativa que no fos Puigdemont o els dos altres candidats que també va intentar investir sense èxit, Josep Sànchez i Jordi Turull, i el diputat Albert Batet va resumir aquesta setmana l'opinió del grup: "Puigdemont o el que digui Puigdemont".

Aquesta setmana ha recobrat força el nom d'Artadi, que ha suscitat els suports públics del propi Sànchez (JxCat), ERC, Òmnium Cultural i, el més important, el del PDeCAT, un partit del que Artadi es va donar de baixa i amb el qual no guarda la millor de les relacions.

Així, la gran incògnita de la reunió a Berlín és si Puigdemont tornarà a apostar per si mateix com a president, si plantejarà un candidat alternatiu sense causes judicials obertes o si mantindrà l'interrogant uns dies més.

Fonts de JxCat consultades per Europa Press sostenen que ara mateix l'escenari més probable és el tercer: que la reunió serveixi per analitzar la situació i es deixi la decisió del candidat per d'aquí a uns dies.



ERC, el PDeCAT i la CUP

Puigdemont haurà de prendre la decisió amb diversos condicionants: ERC i el PDeCAT, el seu partit, li reclamen que formi Govern i eviti eleccions, mentre que la CUP aposta per que sigui ell l'investit i exigeix no tenir por a la desobediència.

ERC ha fet pública aquesta setmana el seu full de ruta per als propers anys: en ella constata que la República no existeix, i que cal ampliar més la base de l'independentisme si es vol que algun dia arribi la independència.