El PSC veu la proposta de JxCat sobre la investidura de Puigdemont com "una presa de pèl"

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, creu que la proposa de Junts per Catalunya d'investir Carles Puigdemont abans del 14 de maig "és una presa de pèl, un engany i un error" ja que "només cal llegir" el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per veure que "és una investidura inviable". Illa retreu que aquesta insistència amb la candidatura de Puigdemont respon a una "actitud egoista i paralitzant" per part del cap de llista de JxCat, ja que "avantposa criteris personals" per sobre de les necessitats de Catalunya. També considera que hi ha "una baralla interna" entre les forces independentistes i que Puigdemont està fent "una opa hostil" a ERC i PDeCAT. Per això, Illa considera que aquestes baralles "no ajuden gens a desbloquejar la situació política" de Catalunya.