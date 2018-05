Reunió de JxCAT i ERC per abordar la investidura

JxCat i ERC s'han reunit aquest dilluns al vespre per abordar els propers passos a seguir en la investidura del president de la Generalitat, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts dels dos partits. La trobada s'ha produït hores després que dilluns al matí i en roda de premsa la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, hagi demanat públicament una reunió a JxCat. Segons Vilalta, s'han de pactar "passos conjunts" després de la reunió que Carles Puigdemont va mantenir dissabte a Berlín amb els seus diputats, en la qual es va decidir tornar a intentar la investidura del president cessat pel 155 tot aprofitant la reforma de la llei de presidència, que permetria una investidura a distància. Fonts de JxCat recorden que abans de fer la roda de premsa de dissabte, el portaveu Eduard Pujol ja va parlar amb ERC per telèfon i apunten que aquest diumenge els dos partits ja s'havien emplaçat a trobar-se.

En cas que no sigui possible una investidura a distància de Puigdemont perquè el Tribunal Constitucional (TC) accepta a tràmit i, per tant, suspèn cautelarment la reforma de llei de la presidència aprovada al Parlament, JxCat planteja tornar a intentar la investidura de Jordi Sànchez, que és a la presó de Soto del Real; i si tampoc fos possible, posar un nom nou sobre la taula. Tots aquests passos s'haurien de fer com a molt tard el 14 de maig, d'aquí una setmana. El termini oficial però s'acaba el 22 de maig. Si abans d'aquest dia el Parlament no ha investit un candidat, automàticament es convocaran eleccions.

El govern espanyol ja té sobre la taula l'informe del Consell d'Estat que avala el recurs que vol presentar al TC contra la reforma de la llei de presidència per aturar la investidura a distància de Puigdemont. En els pròxims dies es preveu que hi hagi un Consell de Ministres extraordinari per aprovar el recurs i quan l'alt tribunal l'admeti a tràmit, la llei quedarà automàticament suspesa. De fet, la reforma de llei encara no està en vigor perquè no ha estat publicada ni pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). I és que el govern espanyol és qui ha de donar l'ordre de publicació i, per tant, controla els tempos. Això sí, perquè una llei es pugui portar al TC s'ha d'haver publicat prèviament. Per aquest motiu, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha afirmat aquest dilluns que les possibilitats que Puigdemont sigui investit president són "zero".